SITUATION SÉCURITAIRE, STABILITÉ DU PAYS, RENTRÉE SCOLAIRE, DÉVELOPPEMENT DU GRAND SUD ET DES HAUTS-PLATEAUX... Bedoui: un ministre sans concessions

Par Mohamed TOUATI -

Un homme de terrain

«L'Etat ne tolèrera aucune atteinte à sa stabilité et à sa sécurité et poursuivra son combat sans relâche contre le terrorisme pour assécher ses sources...», a déclaré jeudi dernier le ministre de l'Intérieur.

Il est l'un des ministres les plus dynamiques du gouvernement. Ce qui le distingue: son franc-parler, son intérêt acéré aux préoccupations de ses concitoyens. Il a encore une fois saisi l'opportunité d'une réunion avec ses cadres, pour le prouver. Une rencontre qui aurait pu, somme toute, se dérouler le plus simplement du monde, qu'il sut transcender pour la transformer en événement. C'est sa touche, sa marque de fabrique, avec comme souci particulier l'intérêt suprême de la nation, la stabilité du pays. Une préoccupation quotidienne que l'Armée nationale populaire et les forces de sécurité, tous services confondus, assument de façon remarquable, exceptionnelle. Une préoccupation qu'a fait sienne l'Union générale des travailleurs algériens et toutes les forces vives de la nation. Une question avec laquelle l'Algérie ne badine pas et ne tolérera aucune incartade, le moindre écart. Nouredine Bedoui l'a rappelé sur un ton ferme, solennel: «L'Etat ne tolèrera aucune atteinte à sa stabilité et à sa sécurité, et poursuivra son combat sans relâche contre le terrorisme pour assécher ses sources, défendre l'intégrité du territoire national et frapper d'une main de fer tous ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité du citoyen.», a déclaré jeudi dernier le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Les souvenirs dramatiques, toujours vivaces de la décennie noire, incitent à redoubler de vigilance. L'Algérie a frôlé le désastre. La République une et indivisible a non seulement survécu, mais elle est devenue plus forte et solidaire. Son peuple s'est érigé en rempart contre toute tentative de déstabilisation, de violence armée ou de dessein de balkanisation du pays. Son identité a été reconquise, sa marche vers l'avant attestée par l'orientation économique recommandée par le chef de l'Etat et pilotée par son Premier ministre.

Les feux de la fitna ont été éteints. La sécurité et la paix re trouvées Bedoui a salué «la bravoure des enfants de l'Algérie, qui ont atteint un haut niveau de conscience, s'érigeant ainsi en soupape de protection garantissant la stabilité du pays, rejetant de suivre ceux qui appellent à la fitna, jaloux des réalisations de l'Algérie, sous la direction éclairée du président de la République qui met l'accent à chaque fois sur la poursuite de la démarche de développement, tout en plaçant le citoyen au coeur de tout ce que nous faisons, dans le cadre de la sérénité et de la paix». C'est dans cette ambiance de sérénité retrouvée que se déroulera la rentrée scolaire. «La commission intersectorielle en charge de la préparation de la rentrée sociale a mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines pour relever le défi de la réhabilitation des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire», et ce, pour donner à l'école algérienne «la place qui lui sied» a assuré Nouredine Bedoui lors d'une réunion de coordination avec ses cadres, dédiée aux préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Un certain nombre de rapports élaborés pour ce rendez vous portant sur le suivi de la réhabilitation des écoles primaires et ses différentes infrastructures telles que les cantines, le transport scolaire et le chauffage ont été passés en revue à cette occasion. Et comment pouvait-il clore cette rencontre sans évoquer le Grand Sud et les Hauts-Plateaux qui, selon les «orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les placent au coeur de toutes les stratégies de l'état». «L'état a mobilisé de grands moyens matériels et humains pour promouvoir le développement à travers tout le territoire national, tout en accordant la priorité aux wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ainsi qu'aux régions frontalières qui devraient bénéficier également de ce développement», a souligné le ministre de l'Intérieur.

Quels seront les moyens utilisés afin de mener cette opération à bon port? «La relance des deux Fonds de développement du Sud et des Hauts-Plateaux, et la mobilisation des ressources financières au profit des populations de ces régions témoignent de la profonde conviction du président de la République à réaliser un développement équitable respectant les spécificités de chaque région du pays», a assuré Nouredine Bedoui qui a précisé que ces «acquis grandioses apportés par le président de la République avaient pour ultime objectif de servir le citoyen et la nation, et ce loin de tout calcul, surenchère ou dans le cadre d'une échéance politique quelconque».

Voilà qui est clair. Les aventuriers de tout poil qui veulent mener l'Algérie vers l'inconnu sont avertis. Le message qui leur est adressé est sans concessions...