AZAZGA Le conflit sur les logements Aadl dénoué

Par Aomar MOHELLEBI -

Une bonne nouvelle pour les citoyens

Plusieurs responsables de la wilaya et une délégation de l'APW ont effectué, jeudi dernier, une visite sur le terrain, au site du chantier Aadl d'Imllel à Azazga.

Le conflit inhérent à la réalisation de 2300 logements Aadl au pôle d'Imllel dans la commune d'Azazga (à 40 kilomè tres du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou) a été réglé suite aux efforts fournis par toutes les parties concernées en vue de permettre aux travaux du projet d'être lancés dans les prochains jours. Ainsi, jeudi dernier, une visite sur le terrain, au site du chantier des 2300 Logements Aadl d'Imllel (Azazga) a été effectuée par plusieurs responsables de la wilaya et d'une délégation de l'Assemblée populaire de wilaya (APW).

Une visite sur site qui a eu lieu au lendemain de la tenue d'une importante et fructueuse réunion de travail supervisée par le chef de cabinet du wali avec le directeur de wilaya du logement ainsi que des responsables du secteur de l'urbanisme.

La réunion a bien sûr eu lieu en présence des premiers concernés, à savoir les responsables des comités de villages, l'association des souscripteurs, le chef de daïra et le président de l'Assemblée populaire communale d'Azazga. Pour rappel, ce sont les comités de villages de la région d'Azazga qui se sont opposés à la réalisation de ce projet.

Les raisons invoquées lors de la réunion tenue lundi dernier sont entre autres: «Les risques de glissement de terrain et l'empiétement sur le site prévu pour accueillir une zone industrielle ainsi que la priorité, dans l'affectation, aux souscripteurs de la commune.» Après la réunion de lundi dernier, suivie de la visite sur le terrain de jeudi passé, Habib Arkoub, directeur du logement de la wilaya de Tizi Ouzou a révélé que le problème du blocage du lancement des travaux du chantier de réalisation des 2300 logements Aadl d'Azazga a été réglé. «La seule contrainte majeure au programme Aadl au niveau de la wilaya demeure l'opposition des citoyens», a indiqué le même responsable qui confirme ainsi que le projet des 2300 logements Aadl d'Azazga n'est pas le seul à avoir buté sur ce genre de problèmes. Le même directeur a rappelé que le programme Aadl 2013 octroyé à la wilaya de Tizi Ouzou totalise 13700 unités scindées en deux exercices de 5700 et 8000 logements.

Le premier exercice, a ajouté le même responsable, est constitué de 5700 logements répartis à travers cinq sites, dont 2000 à Oued Falli, plus 1000 au pôle d'excellence, 1000 à Draâ-El-Mizan, 1000 au site d'Imllel à Azazga, 500 à Aghrib et 200 à Tamda. «Les travaux avancent à des taux variables et en fonction des contraintes techniques rencontrées sur le terrain», a dévoilé Habib Arkoub. Dans le cas des 2000 logements de Oued Falli, 623 ont déjà été attribués au mois de mai passé, 470 sont achevés et seront distribués à l'occasion du 1er Novembre prochain et il reste 907 en cours de réalisation avec un taux d'avancement de 30%.

Concernant les 1000 logements de Draâ El Mizan, qui sont pour rappel répartis sur trois sites, le directeur du Logement de la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué que les travaux sont en cours avec un taux de réalisation de 15% pour cause de contraintes diverses, notamment, «la traversée du terrain par un réseau d'assainissement». Il y a lieu de souligner en outre que dans la région d'Azazga, les 1000 logements prévus sont répartis en 27 immeubles.

Les travaux sont en cours au niveau de 19 blocs. «Les huit restants sont bloqués en raison de l'opposition d'une famille dont les habitations sont limitrophes au site et qui invoque des risques de glissement de terrain», a encore précisé le même responsable.

Ce dernier a ajouté que ce cas est pris en charge par l'étude technique. Quant au programme d'Aghrib et Tamda, il prévoit 500 et 200 logements. Les travaux connaissent un taux d'avancement de 20% à Aghrib et autour de 40% à Tamda. «Concernant le deuxième exercice inscrit et qui compte 8000 logements répartis sur sept sites, la wilaya dispose actuellement d'une couverture financière pour 7000 logements, tandis que les 1000 restants seront inscrits dans la loi de finances 2019», a révélé par ailleurs Habib Arkoub.

Ce programme est réparti sur 1500 unités à Draâ El Mizan, 2300 à Imllel dans la commune de Azzazga, 1658 à Draâ Ben Khedda et Oued Falli, 458 à Boghni, 639 à Tamda et 400 à Aghrib. S'agissant des 1500 logements à Draâ El-Mizan, l'étude est en cours et l'entreprise est déjà installée, conclut-on.