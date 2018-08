SOUS TENSION, LE SUD PAIERA L'ÉLECTRICITÉ À MOITIÉ PRIX Bouteflika coupe le "courant" de la contestation

Par Walid AÏT SAÏD -

Les fortes chaleurs ont induit de nombreuses coupures de courant

Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, a annoncé une réduction de 65% sur la facture d'électricité des habitants du sud du pays.

L'Algérie a enregistré 51,3° Celsius le 5 juillet dernier à Ouargla. Un record mondial pour cet été qui a fait sortir dans la rue, les populations du Sud. Car, cette chaleur suffocante a été accompagnée par des coupures d'électricité dues, selon le ministre de l'Énergie, à une surchauffe des équipements. Qu'importe pour ces populations qui se sentent lésées: c'est la goutte qui fait déborder le vase! Les hautes autorités du pays ont alors décidé de couper le courant, mais cette fois ci de la contestation. Ainsi, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a décidé que le Sud paiera l'électricité à moitié prix. C'est ce qu'a annoncé, jeudi dernier, le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni. En visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Relizane (ouest du pays), il a annoncé une réduction de 65% sur la facture d'électricité des habitants du sud du pays. Une bonne nouvelle pour les habitants de cette région sensible, où l'électricité est devenue un produit vital qui coûte très cher. La climatisation marche en boucle en cette période de forte chaleur. La facture, est, elle aussi, des plus chaudes. C'est donc une décision exceptionnelle qui doit calmer un Sud en véritable effervescence. Car, cette décision intervient après les protestations enclenchées par les habitants du Sahara, notamment ceux de la wilaya de Ouargla, suite aux fréquentes coupures du courant électrique dues aux fortes chaleurs qui ont enregistré cette année des records. Cette décision de réduction sur la facture d'électricité est une solution qui vise, en apparence, à calmer les esprits et absorber la vague de protestation qui règne dans certaines wilayas du Sud. Mais il faut savoir que cette mesure est déjà inscrite dans la loi de finances 2017. Ce qui montre que le gouvernement a fait de cette région l'une de ses priorités. Contrairement à ce que l'on essaye de faire croire, un plan pour éviter que les gens du Sud ne souffrent des coupures d'électricité a été mis en place depuis un bon moment. Dans ce sens, rien que la wilaya de Ouargla a vu, depuis le début de l'année, la mise en service de neuf nouveaux transformateurs électriques afin d'y améliorer la distribution de l'électricité. Ces efforts, pour lesquels a été consenti un investissement de 328 millions DA, ont porté, outre l'installation de ces transformateurs, sur la réalisation de nouveaux départs et de nouvelles lignes électriques (moyenne et basse tension), ainsi que le renforcement des brigades d'intervention, dans le but d'assurer un service public de qualité, a fait savoir la Société de distribution de l'électricité et du gaz du Centre (SDC, filiale de Sonelgaz). Une «nette» amélioration a été enregistrée sur le réseau depuis le début de l'été 2018, comparativement aux années précédentes, avec un recul de 50% des pannes sur les transformateurs et de près de 30% du taux des coupures d'électricité par rapport à 2017, est-il souligné. Les services techniques de la SDC ont effectué plus de 300 interventions de maintenance des installations depuis le début de l'année en cours, en majorité pour la maintenance des réseaux ayant subi des agressions du fait de travaux d'autres entreprises, ayant constitué quelque 20% du nombre global de pannes techniques. Les constructions illicites, notamment à proximité des installations électriques et ne respectant pas la distance de sécurité, représentent l'autre facteur influant négativement sur le rendement du réseau et provoquant des perturbations dans la distribution, selon le même document. La SDC fait état du lancement depuis 2013 de programmes de développement «d'urgence» pour assurer une bonne distribution de l'énergie électrique, notamment durant les périodes estivales où sont relevés les pics de consommation, avec la mise en service de 626 transformateurs à travers toute la wilaya qui compte aujourd'hui 92 979 clients et un taux de couverture de 98%.