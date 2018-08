ILS APPELLENT À S'ATTACHER À L'UNITÉ NATIONALE Les parlementaires indépendants se mobilisent

Le groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée populaire nationale (APN) a appelé, hier, le peuple algérien à «s'attacher à l'unité nationale et à défendre les principes de la République démocratique populaire et sociale». Dans un communiqué signé par son président, Lamine Osmani, le groupe parlementaire a lancé un appel au peuple algérien pour «faire preuve de vigilance, s'attacher à l'unité nationale et défendre les principes de la République démocratique populaire et sociale». Il a exhorté «la classe politique à hisser le niveau du débat à la hauteur des défis et des développements que connait l'Algérie», l'appelant également «à ne pas impliquer l'Armée nationale populaire (ANP) dans les controverses politiques» tout en saluant «le rôle constitutionnel de l'ANP et ses sacrifices pour la défense du pays». Après avoir rappelé que la prochaine élection présidentielle «assurera la continuité des réalisations politiques, économiques, sociales et culturelles qu'a connues le pays», le groupe parlementaire des indépendants a appelé le peuple algérien «à préserver ses acquis historiques, politiques et économiques, à poursuivre les réformes et le processus de construction et de développement et à mobiliser les capacités nationales pour contrecarrer toute menace susceptible d'attenter à la sécurité et à la stabilité du pays». «L'Algérie connait aujourd'hui «une conjoncture difficile» qui englobe «plusieurs dangers qui guettent les frontières nationales, outre les surenchères politiciennes qui véhiculent la discorde et menacent l'unité nationale».