PLAGES ET MARES D'EAU Trois personnes décédées par noyade en 48h

Trois personnes sont décédées par noyade dans des plages et mares d'eau durant les dernières 48 heures, a indiqué hier, un bilan de la Protection civile. Les trois décès ont été enregistrés respectivement dans la wilaya de Chlef où un adolescent de 16 ans est décédé par noyade dans la plage Kiouane au niveau de la zone rocheuse interdite à la baignade, dans la commune de Oued Goussine.

La deuxième victime est un jeune de 19 ans, décédé dans la plage surveillée de Mers El Hadjadj, dans la wilaya d'Oran, alors que la

3e victime est un homme de 29 ans qui s'est noyé dans une mare d'eau au lieudit Naâim, dans la commune de Hasnaoua à Bordj Bou Arréridj. Pour rappel, le nombre de morts par noyade au niveau des points d'eau depuis le début de la saison estivale, le 1er juillet dernier, s'élève à 56 personnes, à savoir 22 dans des mares d'eau, 10 au niveau des retenues collinaires, neuf dans les oueds, neuf dans des bassins et piscines et six autres au niveau des barrages, précise la même source.