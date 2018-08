SALON DES ARTS ET DU PATRIMOINE À TIZI OUZOU 15 wilayas convergent à Timizart

Par Aomar MOHELLEBI -

Le coup d'envoi de la première édition du Salon national des arts et du patrimoine a été donné, hier, à Souk El Had, chef lieu de la commune de Timizart, à 30 kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Pour une première édition, il faut reconnaître qu'il s'agit d'ores et déjà d'une réussite. D'abord compte tenu du nombre de wilayas ayant pris part à ce salon.

En effet, selon Lounès Djouadi, président de l'Assemblée populaire communale de Timizart, qui a initié et organisé ce salon, le nombre de wilayas représentées est de 15. Ajoutez à cela que pas moins de 80 artisans, toute activité confondues, sont présents dans les différents stands érigés au niveau du collège d'enseignement moyen de Souk El Had, commune de Timizart. En marge de la cérémonie d'ouverture du Salon des arts et du patrimoine de Timizart, le maire de cette localité a profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou et à ceux des régions limitrophes pour visiter ce salon où «un accueil des plus chaleureux leur sera réservé». Il faut d'ailleurs saluer la très bonne organisation constatée hier sur place.

En effet, les citoyens de Timizart sous la houlette de l'APC et de l'association culturelle de l'art et du patrimoine de Timizart, ont tous mis la main dans la main et se sont retroussés les manches afin que les visiteurs soient guidés et accueillis tel qu'il se doit. Idem pour les 80 participants qui ont été véritablement et agréablement surpris par la générosité de la population locale. Il y a lieu de souligner que ce salon, organisé en collaboration et en partenariat avec plusieurs associations culturelles locales, l'Assemblée populaire de wilaya, la direction de la culture, la direction de la jeunesse et des sports et la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Tizi Ouzou, se poursuivra jusqu'au 8 août prochain. Ce salon va sans aucun doute contribuer à sortir de l'isolement la région de Timizart où l'activité culturelle est très pauvre comparativement à d'autres régions de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette localité est pourtant une région qui mérite que l'Etat lui accorde plus d'intérêt car elle est classée première dans la wilaya et l'une des premières à l'échelle nationale en matière de production du lait de vache.

L'initiative de l'APC de lancer ce Salon des arts et du patrimoine est donc louable à plus d'un titre.

Notons qu'en plus de ce salon, la wilaya de Tizi Ouzou continue de vivre au rythme des festivals et des fêtes annuelles. Ainsi, après la fête du bijou d'Ath Yanni qui a été clôturée avant-hier, la wilaya sera au rendez-vous dans une semaine avec une nouvelle édition de la fête du tapis d'Ath Hicham dans la région de Ain El Hammam. Toujours au volet de l'animation culturelle, le village d'Ait Bouhouni près de Yakouren (daïra d'Azazga) a abrité hier samedi un grandiose hommage à la chanteuse, comédienne et dramaturge Djamila en présence de grandes figures de la culture kabyle et de la radio algérienne.

Ces activités interviennent après la réussite totale du festival Racont'Arts de Tiferdoud, le festival culturel local de la poterie de Maâtkas, la fête de la poterie d'Ath Khir sans oublier la caravane artistique en cours, initiée par le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales ainsi que de l'Onda (Office national des droits d'auteur et droits voisins). Cette caravane organisée sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, verra la participation de grandes figures de la chanson kabyle à l'image d'Akli Yahiatene, Ali Amrane et Rabah Asma.