LES ÉTUDIANTS ET LES START-UP À TIZI OUZOU Le génie électrique et l'informatique aux avant-postes

Par Kamel BOUDJADI -

Il s'agit d'un projet inédit qui a pour objectif de former 1200 étudiants. Il est initié par GEN Algeria et soutenu par le Middle East Partnership Initiative (Mepi).

Le Club scientifique d'électronique de la faculté du génie électrique et informatique de l'université de Mouloud Mammeri organise des portes ouvertes au niveau du centre de loisirs scientifiques de Tizi-Ouzou. Tout le long de la semaine, des conférences et des rencontres tenteront de vulgariser le programme Elip, des cycles de formation et d'accélération qui reprend l'approche concrète et efficace en vue de la création d'un modèle de star-up à ambition mondiale.

Ce programme que les étudiants de l'université de Tizi Ouzou expliqueront est initié par GEN Algeria et soutenu par le Middle East Partnership Initiative - Mepi (Programme de coopération des USA destiné aux pays de la région Mena), Elip est un projet inédit qui a pour objectif de former 1200 étudiants et d'accompagner les meilleurs d'entre eux dans le parcours de création et de développement de leurs entreprises. Son activité s'étend sur 15 wilayas algériennes. D'un autre coté, le programme vise à créer un espace de travail et d'échange d'idées dans lequel l'étudiant peut mettre en pratique les notions théoriques qu'il a reçues durant sa formation. L'intérêt donc est de les accompagner durant leurs cursus universitaire afin de combler les lacunes des étudiants. Les étudiants regroupés dans le Club scientifique d'électronique de la faculté du génie électrique et informatique de l'université Mouloud Mammeri affirment aussi qu'ils proposent des formations à leurs camarades quand bien même complémentaires à leurs formations académiques. Plusieurs disciplines comme par exemple, l'arduino, rasberry pi et programmation de pic seront expliquées durant ces portes ouvertes. D'autre part, les organisateurs affirment que des idées et projets sortiront des rencontres et seront ensuite présentées lors des conférences scientifiques organisées prochainement. Les opportunités de les faire connaître se multiplieront, ajoutent-ils, car dans un avenir très proche se tiendront d'autres journées portes ouvertes avec des participations aux concours national et international.

Aussi, par ce programme, les étudiants pourront élargir leurs horizons dans leur vision de l'avenir. Elip leur apportera les moyens de développer leur leadership et de créer leur star-up selon les standards internationaux. Et c'est justement, ce genre d'initiative qui manque dramatiquement aux jeunes Algériens pour qui l'Etat met les moyens financiers nécessaires pour la création des entreprises. Mais ces moyens financiers ne sont pas suffisants pour booster le secteur des PME.

Des programmes avec des partenaires étrangers sont nécessaires, voire vitaux car l'expertise étrangère semble vraiment salutaire pour les projets. Il n'y a qu'à voir le sort réservé aux projets des jeunes ayant bénéficié des dispositifs comme l'Ansej, on comprend l'intérêt et l'utilité de ces partenariats avec les étrangers. Au niveau de l'Ansej, les projets bénéficient de tous les avantages mais se heurtent sur le manque d'expertise des promoteurs. Beaucoup se sentent abandonnés dans cette jungle sans pitié, parce qu'ils ne sont pas accompagnés par de l'expertise. Les quelques pseudo experts que les dispositifs mettent à leur disposition ne sont en final que des salariés sans aucun souci de voir les jeunes réussir.