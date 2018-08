EN PRÉVISION DE LA DISTRIBUTION DE LOGEMENTS LE 20 AOÛT PROCHAIN Temmar met les bouchées doubles

Par Madjid BERKANE -

L'opération de distribution aura lieu la veille de l'Aïd El Adha

Cette opération qui aura lieu dans 40 wilayas concernera toutes les formules de logements.

La distribution de 30.000 logements toutes formules confondues le 20 août prochain, met les services du ministère de l'Habitat en course contre la montre. La finalisation de l'aménagement extérieur et des travaux du VRD avant cette date est le cap tracé par les walis au niveau des wilayas concernées par cette opération, a -t-on appris, hier, d'une source bien informée. «Le caractère urgent des instructions du ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar insistant sur la livraison des logements avec toutes les commodités a poussé certains walis à mettre les bouchées doubles recourant même à des entreprises privées pour finir cette tâche», a ajouté notre source. L'opération du 20 août qui va coïncider avec la veille d'El Aïd El Adha se déroulera de la même manière que les deux grandes opérations ayant eu lieu récemment, à l'occasion de Leilet El Kadr et la fête de l'indépendance concernant respectivement 50.000 et 56.000 unités. C'est -à -dire en présence des représentants du gouvernement sur place, en simultané et en direct sur les écrans de la télévision.

Cette opération qui aura lieu dans 40 wilayas est programmée pour la date du 20 août correspondant à la commémoration de la tenue du congrès de la Soummam et de l'attaque du Nord Constantinois, conformément aux instructions du président de la République, portant distribution des logements en fonction des fêtes nationales et religieuses. C'est ce qu'a fait savoir récemment Abdelwahid Temmar à l'occasion de la distribution de 1400 logements de type Aadl à Alger. «L'opération du 20 août sera suivie d'une autre opération similaire le 1er novembre correspondant à la date de déclenchement de la révolution algérienne», a ajouté dans la foulée le ministre. S'exprimant au sujet des formules de logements devant être concernées par l'opération du 20 août, le premier responsable du secteur de l'habitat a indiqué que sur les 30.000 logements, 14.700, (soit 50%) sont réalisés selon la formule du logement public locatif (LPL), 3500 selon la formule Aadl, 7300 logements ruraux, 2200 logements sociaux participatifs (LSP) 230 logements promotionnels publics (LPP) et 1200 quotas parmi les lotissements sociaux. Pour ce qui est des wilayas concernées par cette opération,Temmar s'est contenté de dire qu'elles sont au nombre de 40. «Les wilayas du Sud seront toutefois toutes concernées par cette opération», a-t-on appris, hier, d'une source proche du ministère. En effet 11 wilayas verront la distribution des logements à cette occasion. Il s'agit entre autres des wilayas de Naâma, Adrar, Ghardaïa, Béchar...etc. Pour rappel, le ministre de l'Habitat sur instruction du gouvernement a pris une batterie de mesures pour livrer le maximum possible de logements inscrits dans le programme quinquennal du président de la République.

Abdelwahid Temmar a décidé entre autres de débloquer l'argent nécessaire pour la réalisation de tous les projets inscrits, à lever toutes les entraves administratives et techniques en relation avec la réalisation des programmes du logements et à sanctionner les retardataires.

Temmar a adressé aussi un appel aux entrepreneurs afin de s'investir dans certains créneaux en rapport avec le logement, à l'image de la fabrication des détenteurs, de la céramique, du PVC...etc.

Par ailleurs, et en s'exprimant au sujet du respect des normes de réalisation du logement, Abdelwahid Temmar a affirmé que toutes les normes en la matière sont respectées.

Les services de CTC contrôlent en permanence les chantiers et ils interviennent à chaque fois que c'est nécessaire pour y remédier.

Les citoyens n'ont pas à avoir crainte par ailleurs à ce sujet, car tous les matériaux de construction sont locaux. Interrogé au cours du point de presse qu'il a animé en marge de la cérémonie de remise des clés pour les bénéficiaires des logements Aadl à Alger au sujet de la possibilité de l'élargissement des appartements distribués selon la formule du social, Abdelwahid Temmar a indiqué que le gouvernement fera de son mieux pour revoir ce détail. A noter que le gouvernement a réalisé depuis 1999 à ce jour plus de 3, 6 millions de logements toutes formules confondues.