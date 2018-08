TRAVAUX DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU FRONT POLISARIO 400 cadres rallient Boumerdès

Par Zakaria ZEMRI -

Hier, a débuté la 9e université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique. Elle prend place à l'université colonel M'hamed Bouguerra de Boumerdès sous le slogan «Le 45 ème anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, serment et continuité jusqu'à l'indépendance et la liberté». Les travaux de cette année porteront le nom de Ahmed Boukhari, ancien diplomate sahraoui décédé au moins d'avril dernier. Plus de 400 cadres de la Rasd et militants du Polisario y participeront avec, notamment, la présence de Brahim Ghali, président de la République sahraouie et secrétaire général du Front Polisario. L'événement, organisé par le Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui, en collaboration avec l'ambassade de la Rasd, s'étendra jusqu'au 15 août. Le président, Brahim Ghali, a exprimé sa joie quant aux «décisions successives [...] de la Cour de justice de l'Union européenne [...], qui confirment que le Sahara occidental et le Maroc sont deux pays distincts», lors de la cérémonie d'ouverture. Cette joie reste tout de même entachée par l'accord de pêche signé entre l'Union européenne et le Maroc, qui inclut les eaux sahraouies. Un point sera consacré à cette affaire durant les travaux de l'université d'été. Plusieurs autres thèmes seront également traités lors de l'événement, tels que la ressource humaine, les développements politiques liés à la question sahraouie, les défis de la sécurité dans la région ainsi que les moyens de lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé. L'extrémisme religieux et son impact sur la sécurité de la région ne sera pas en reste. Un programme riche en conférences et en interventions d'éminents spécialistes sahraouis et algériens par ailleurs. Cette édition verra également la participation d'une forte délégation du mouvement associatif d'activistes sahraouis des droits de l'homme, venus de villes sahraouies occupées et du sud du Maroc. Cette année aura été riche en rebondissements quant à la question sahraouie, et le rêve d'un dénouement heureux de ce dossier ne semble plus aussi inaccessible et est plus que jamais permis.