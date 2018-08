BÉCHAR 300 kg de kif saisis

Une grande quantité de kif traité, s'élevant à 325 kg, a été saisie hier par des gardes-frontières lors d'une patrouille de reconnaissance menée à Beni Ouennif, dans la wilaya de Béchar, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oran, deux narcotrafiquants, avec en leur possession 3 990 comprimés psychotropes, précise la même source. Par ailleurs, et à In Guezzam, un détachement de l'Armée nationale populaire «a intercepté cinq contrebandiers et saisi des outils de détonation, cinq marteaux-piqueurs, trois détecteurs de métaux et deux groupes électrogènes», En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Batna et à Sétif, sept individus en possession de neuf fusils de chasse». D'autre part, des gardes-côtes «ont déjoué, à Larhat Tipasa, une tentative d'immigration clandestine de 15 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen», rapporte le communiqué.