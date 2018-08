SERVICE NATIONAL Les citoyens nés avant 1994 seront régularisés

La direction du Service national du ministère de la Défense nationale (MDN) appelle les citoyens des classes 2008 et 2009 jusqu'à 2013, ayant achevé ou abandonné leurs études, au plus tard, le 31 décembre 2014, à se rapprocher des centres ou des bureaux du Service national de rattachement, pour régulariser leur situation vis-à-vis du Service national, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «La direction du Service national porte à la connaissance des citoyens de la classe 2008 (nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988) et ceux des classes 2009 jusqu'à 2013 (nés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1993), ayant achevé ou abandonné leurs études au plus tard le 31 décembre 2014 et qui ne sont pas en situation d'insoumission vis-à-vis du Service national, qu'ils sont appelés à se rapprocher des centres ou des bureaux du Service national de rattachement, en vue de procéder à la régularisation de leur situation vis-à-vis du Service national», précise la même source. Les citoyens concernés, sont appelés à se rapprocher des centres ou bureaux du Service national selon le calendrier suivant: «du 12 au 16 août 2018 pour ceux nés entre le 1er janvier et le 31 mars, du 19 au 23 août 2018 pour ceux nés entre le 1er avril et le 30 juin, du 26 au 30 août 2018 pour ceux nés entre le 1er juillet et le 30 septembre, et du 2 au 6 septembre 2018 pour ceux nés entre le 1er octobre et le 31 décembre», ajoute la direction du Service national qui appelle les citoyens concernés, à fournir une copie de «la pièce d'identité et du certificat du niveau scolaire».