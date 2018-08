RENTRÉE UNIVERSITAIRE Les facs se préparent déjà!

Par Ilhem TERKI -

Etudier le samedi à la fac est désormais possible. Une nouveauté qui fera le bonheur de milliers d'étudiants, notamment ceux qui travaillent.

Etudier et travailler en même temps, ce sera possible et moins compliqué, puisque, probablement, pour cette rentrée universitaire, les universités algériennes vont ouvrir leur portes aux étudiants durant le week-end. Le ministère de tutelle propose aux rectorats des universités de planifier des cours le samedi. Une nouveauté qui fera le bonheur de dizaines de milliers d'étudiants.

Pour les étudiants qui ne sont pas concernés, ils peuvent étudier les autres jours de la semaine et profiter des deux jours du week-end! A la veille de la rentrée universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se mobilise afin que cette rentrée soit normale et parfaite.

Cette semaine, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a indiqué que son département veille à assurer une rentrée universitaire ordinaire à la faveur des efforts consentis pour augmenter les capacités d'accueil pédagogiques et des oeuvres universitaires. Le ministre a fait savoir, lors d'une rencontre avec les directeurs des oeuvres universitaires des différentes cités universitaires, à l'occasion de la tenue de la Conférence nationale de préparation de la rentrée universitaire 2018-2019 au siège du ministère, que «le secteur veille à assurer une rentrée universitaire confortable à la faveur des efforts consentis pour élargir les capacités d'accueil pédagogiques et des

oeuvres, précisant que le nombre de places s'élèvera à 1 452 000 après la réception de 67 100 nouvelles places cette année». Concernant les capacités d'hébergement, le secteur prévoit la réception de «près de 45 500 nouveaux lits et six cantines centrales», ce qui portera les capacités d'hébergement à 629 500 lits lors de la prochaine rentrée universitaire.

Chiffres à l'appui, il ajoute que le nombre d'étudiants des trois cycles atteindra 1 740 000 lors de la rentrée universitaire. Dans ce même sillage, on note que pour cette année, plus de 276 391 nouveaux bacheliers rejoindront les bancs de l'université contre 370.000 étudiants qui seront diplômés d'ici la fin de l'année universitaire courante, dont 232 000 licenciés du système LMD parmi lesquels près de 190 000 rejoindront le cycle du Master. Par ailleurs, le responsable a appelé les directeurs des oeuvres universitaires à une mobilisation totale pour la réussite de la prochaine rentrée universitaire, à travers la supervision des opérations d'inscription des étudiants pour l'obtention des chambres au sein des cités universitaires et l'équipement des cités pour l'accueil des étudiants..

On note aussi que des instructions ont été données aux responsables des oeuvres universitaires, pour que les portes du dialogue soient ouvertes et que des rencontres régulières soient organisées avec les partenaires sociaux à tous les niveaux. On rappelle qu'au sujet des inscriptions des nouveaux bacheliers, le ministre avait indiqué que la phase des préinscriptions, a été achevée lundi dernier. Demain, les étudiants seront informés des orientations qui leur sont accordées et ceux qui ne seront pas d'accord, auront le droit de formuler d'autres suggestions.