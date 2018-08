7 MORTS À TAM, OUM EL BOUAGHI ET GUELMA La nature en furie

Par Madjid BERKANE -

L'ANP a dû intervenir pour secourir les villageois

Le nombre de victimes aurait été plus lourd n'était-ce l'intervention des éléments de l'ANP. Une commission multisectorielle s'est rendue à Tamanrasset.

Les populations des wilayas de Tamanrasset, Oum El Bouaghi et Guelma viennent d'être endeuillées par des pluies diluviennes. Pas moins de sept personnes ont trouvé la mort et une autre a été portée disparue, samedi soir, dans ces trois wilayas, suite aux fortes pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement. «Dans la wilaya de Tamanrasset, les victimes ont été enregistrées dans la localité de Tankaghali, à 25km au nord-est de la ville de Tamanrasset et dans la région frontalière Tinzaouatine. Elles ont été emportées par les crues des vallées de la région », ont indiqué les services de la Protection civile de la wilaya. «Il s'agit en effet, d'un jeune homme âgé de 22 ans et de deux jeunes filles âgées respectivement de 19 et 17 ans et de deux fillettes âgées de 7 et 8 ans», a précisé le directeur par intérim de la Protection civile de Tamnrasset, Hamdani Mohamed. «Dans la localité de Tankaghali, les victimes ont été repêchées par les services de la Protection civile. Le corps du jeune homme a été repêché sans vie, tandis que les deux jeunes filles ont rendu l'âme à leur arrivée à l'hôpital de Tamanrasset», a précisé la même source, ajoutant que ses services sont à la recherche d'un autre jeune homme emporté par les crues de l'oued.

Dans les wilayas de Oum El Bouaghi et de Guelma, les victimes enregistrées sont respectivement un vieux de 65 ans emporté par les crues de l'oued et d'un jeune âgé de 32 ans foudroyé par le tonnerre. «La région de Tamanrasset a connu une grande activité pluvio- orageuse dans l'après-midi de samedi . Des cumuls ont atteint 30 mm», a fait observer Hamdani Mohamed dans une déclaration à l'APS. Pour rappel, l'Office national de la météorologie (ONM) avait prévu cette activité. Il a émis en effet dans la mi-journée de samedi un bulletin météorologique spécial (BMS) en destination des habitants de Tamanrasset et d'Illizi(partie Sud). Le bulletin annonçant des cumuls atteignant et dépassant 30 mm était valable de 14h00 à 21h00. Par ailleurs, et selon des sources locales, les pertes en vie humaines auraient été plus importantes dans la wilaya de Tamanrasset de manière générale et dans celle de In Guezzem en particulier, n'était-ce l'intervention des éléments de l'ANP. Dans la localité de Aïn Guezzem ce sont des détachements entiers qui sont intervenus pour porter secours et assistance pour les populations locales. «Suite aux inondations qu' ont connues quelques régions du sud du pays, et en exécution des instructions du Haut commandement de l'ANP, suite à la demande des autorités locales de la wilaya déléguée de In Guezzem, des détachements de l'ANP sont intervenus, durant les deux derniers jours, à In-Guezzam (6e Région militaire) pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés et désenclaver les routes et ce, dès les premières heures, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires», a précisé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué rendu public.

«Les unités de l'ANP restent prêtes à l'intervention immédiate à chaque fois que nécessaire», a souligné en outre le MDN. Réagissant de son côté, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Nouredine Bedoui a dépêché une commission multisectorielle sur place. «Suite aux dernières perturbations météorologiques qu'a connues la wilaya de Tamanrasset, et à la demande du ministre de

l' Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire, il a été décidé de dépêcher une commission ministérielle mixte en collaboration avec les secteurs concernés», a fait savoir le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. La commission en question qui va travailler en étroite collaboration avec les autorités locales de la wilaya a été chargée, entre autres, de recenser les sinistrés, les habitations démolies, de superviser les opérations de sauvetage et de décider des décisions à prendre.

Les wilayas de Tamanrasset, de Oum El Bouaghi et de Guelma n'ont toutefois pas été les seules à avoir été touchées par cette activité pluvio-orageuse, ont fait observer en outre les services de la Protection civile. En effet, de nombreuses interventions ont été opérées dans les wilayas de Khenchela, Jijel et Mascara durant ces dernières 24 heures.

Dans ces wilayas, les victimes enregistrées(trois décès) ont été plutôt l'objet des noyades. S'agissant des cas de noyade dans des mares d'eau et des barrages, la même source déplore trois cas qui ont eu lieu à Tamanrasset, jijel et Mascara. Concernant les accidents de la route, la Protection civile a enregistré quatre décès et 31 autres blessés durant les dernières 24 heures.