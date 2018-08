BÉJAÏA 1166 retraits de permis en juillet

Par Arezki SLIMANI -

La police sévit

Les routes de Béjaïa ont été moins meurtrières durant le mois de juillet, nous dit la police de Béjaïa dans un bilan mensuel axé uniquement sur les méfaits et les accidents de circulation.

Le nombre d'accidents de la route a sensiblement baissé au cours du mois de juillet de cette année. C'est la sûreté de wilaya de Béjaïa qui l'affirme dans un communiqué portant sur le bilan de ses activités. 42 accidents ont été enregistrés sur les routes de Béjaïa, précise un communiqué faisant état d'un mort et de 52 blessés. Le dernier en date s'est produit vendredi sur la Route nationale 09, faisant à lui seul 12 blessés dont sept enfants (3 ans et 14 ans) dans un état grave, rapporte la radio locale, qui fait état d'une collision entre deux véhicules sur la Route nationale 09 à Aboudaou, dans la commune de Tala Hamza. Quant aux causes à l'origine de ces accidents, la cellule de communication parle de faits humains. Dans le même sillage, la police a dressé 3456 procès-verbaux dont 351 concernant les deux-roues pour le non-port du casque de sécurité, l'absence de casque et les manoeuvres dangereuses. 259 autres procès ont été dressés pour défaut d'assurance, dont 60 cas ont été dressés contre les conducteurs des deux-roues. 1166 permis de conduire ont été retirés au courant de cette période pour des délits de conduite nécessitant un retrait sur le champ. Sur les 12.489 véhicules contrôlés durant le mois de juillet, 94 d'entre eux ont été mis en fourrière.

125 autres ont été saisis, dont 88 motos pour défaut de papier d'identification, ajoute le communiqué de la sûreté de wilaya de Béjaïa.

Le bilan des services de police de la wilaya de Béjaïa s'est contenté des méfaits de la route, ne faisant état d'aucun autre dépassement, notamment ceux liés au cambriolage de domiciles qui a connu, une recrudescence des plus inquiétantes. Plusieurs domicilies et commerces ont été visités par les voleurs, qui profitaient de l'absence des propriétaires en cette période de vacances; le butin s'élève à plusieurs millions de DA si l'on se fie aux déclarations des victimes.Des bijoux, de l'argent liquide, des appareillages électroniques y ont été volés. Plusieurs plaintes ont été déposées par les victimes qui attendent toujours les résultats. Le bilan ne fait pas également état des différentes agressions signalées sur les plages et au niveau des villes côtières, actuellement envahies par les vacanciers. Le cas du parkingueur qui est auteur d'une agression sur un citoyen est un cas significatif des méfaits qui se produisent sur les plages et au niveau des stations balnéaires. Même la Protection civile, qui s'est chargée de l'évacuation de la victime n'a pas soufflé mot sur cet acte. Tout cela figurera sans doute dans un prochain bilan plus détaillé.