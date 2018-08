PHENOMÈNE DES COURS PARTICULIERS ANARCHIQUES Benghebrit extirpe le mal

Par Massiva ZEHRAOUI -

Des sanctions rigoureuses seront appliquées aux contrevenants

Les enseignants des trois paliers seront éventuellement tenus, à compter de la prochaine rentrée scolaire, de signer un «contrat» dans lequel ils s'engagent à ne plus dispenser de cours particuliers et de se contenter uniquement de donner des cours de soutien pendant les vacances d'hiver et de printemps.

Après avoir longtemps tergiversé sur l'orientation à suivre quant à l'épineuse question des cours particuliers, le ministère de l'Education nationale décide enfin de prendre le taureau par les cornes.

Ainsi, selon des échos émanant de ce département, les enseignants des trois paliers seront éventuellement tenus, à compter de la prochaine rentrée scolaire, de signer un «contrat» dans lequel ils s'engagent à ne plus dispenser de cours particuliers et de se contenter uniquement de donner des cours de soutien pendant les vacances d'hiver et de printemps.

Cette décision notons-le, est le fruit d'une enquête réalisée par la commission d'inspection au niveau du ministère de l'Education. Celle-ci a révélé dans son rapport qu'il existe 3 200 éducateurs sur le territoire national, qui donnent des cours particuliers de manière illégale dans l'enceinte de garages pour certains et dans des écoles privées (spécialisées dans l'enseignement des langues étrangères), pour d'autres. Ladite commission expose par ailleurs que près de 90% de ces enseignants travaillent dans le palier du secondaire. On signale encore que si le département de l'éducation n'a décidé d'effectuer cette enquête qu'après avoir constaté un nombre important de congés de maladie, soumis par les enseignants au niveau des directions de leurs établissements respectifs. Or, il s'est révélé par la suite, que ces mêmes enseignants, préféraient travailler au niveau de ces garages ou autres endroits peu conventionnels, plutôt que de dispenser les cours dans leurs écoles d'origine. Ils assemblent le plus d'élèves possibles, notamment ceux en classes d'examens.

Afin d'être sûrs que ce phénomène cesse de prendre des proportions plus importantes, les initiateurs de cette décision ont averti; «Gare à ceux qui ne s'y conforment pas». Dans ce sens, le MEN affirme que des sanctions rigoureuses seront appliquées à l'encontre des «frondeurs» qui s'y risqueraient.

La propagation des cours particuliers de façon anarchique s'est esquissée depuis des années maintenant. Si, au début, elle ne représentait pas un problème particulier, elle s'est constituée au fil du temps comme étant un véritable obstacle pour les responsables de l'Education nationale, leur donnant ainsi du fil à retordre.

En effet, au tout début, seuls quelques enseignants aux lycées dispensaient ces cours, notamment pour les élèves s'apprêtant à passer le baccalauréat. Cela est parti pour certains, d'une intention de combler les lacunes de ces derniers dans les matières où les élèves rencontraient quelques difficultés. Et cela, en échange d'un prix loin d'être à la portée de tous. C'est à partir de là, que les éducateurs de tous paliers confondus prennent conscience du bénéfice à en tirer. Cela devient très vite, un business fructueux, pour lequel s'adonnent plus de la moitié des éducateurs. Pour les moins scrupuleux, ces cours sont dispensés dans des garages et autres locaux de fortunes. Est-ce bien raisonnable pour des «pédagogues», censés mettre l'intérêt de l'élève en priorité? Hélas, à ce stade c'est l'appât du gain qui prime.

D'un autre côté, les parents d'élèves ont eux aussi leur responsabilité dans le renforcement de ce malaise. Cela dit, ces derniers, en encourageant ce comportement pour le moins, inapproprié de la part de certains éducateurs, ils n'agissent nullement de façon consciente, car prêts à tout pour garantir la réussite de leurs enfants. Une naïveté qui a très vite été exploitée par les plus cupides.

Le plus absurde dans tout ça, c'est qu'en dépit du fait de dépenser des sommes faramineuses pour des cours particuliers, les résultats ne suivent pas toujours.

Cela, il faut l'avouer, laisse place à un certain nombre de questions: pourquoi même en étant conscients de cette réalité, le business de ces cours continue de connaître un important essor? Aussi, a-t-on vraiment besoin de donner des cours particuliers à un élève du primaire ou du moyen? Autant d'interrogations qui, visiblement, ne trouvent aucune réponse probante.

Faut-il encore souligner, que le parent d'élève ou l'élève lui-même, fasse le choix de faire des cours est une chose. Mais cela devient une autre, lorsque des enseignants contraignent leurs propres élèves à suivre des cours payants le menaçant de se venger sur celui qui refuse. Ce qui relève tout bonnement du chantage.

Cette problématique n'a cessé d'être au centre des débats au sein du ministère de l'Education. Baba Ahmed, qui était à la tête de ce département en 2013, avait déjà proposé l'idée de forcer les enseignants à donner des cours de soutien au lieu de cours particuliers. Il avait alors annoncé des mesures de dissuasion devant être finalisées. Mais cela n'a vraisemblablement pas eu l'écho espéré sur le long terme. Si Nouria Benghebrit s'e tient à cette décision, peut-être verrons-nous le phénomène s'endiguer.