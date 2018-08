LES PARTIS POLITIQUES INDIFFÉRENTS FACE AUX MENACES DES ISLAMISTES Le "cadeau" silencieux

Par Brahim TAKHEROUBT -

Pour faire baisser la température, on casse le thermomètre. C'est à cette absurde médication que se sont résolus nos partis politiques pour contrer une dangereuse fièvre sociale qui prend de plus en d'ampleur: l'annulation des galas artistiques dans plusieurs wilayas du pays par des extrémistes islamistes. L'émoi provoqué par ces actes au sein des milieux intellectuels, largement relayé par la presse, n'a pas été suffisant pour faire bouger les professionnels de la politique. Murés dans un silence inexpliqué et injustifiable, ni le FLN et le RND, partis de la majorité présidentielle ni les partis démocrates ni ceux de la mouvance islamiste dite modérée n'ont jugé utile de prendre position sur ce fait grave qui remet en surface le spectre de la décennie noire et qui renseigne à quel point la menace est persistante et la bête immonde peut se réveiller à chaque instant. Elle frémit dès que la société civile montre sa faiblesse et l'Etat sa mollesse. En fait, quand les partis se taisent, elle sévit. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent. Les partis donnent l'impression d'activer. Ou alors s'agit-il seulement de donner l'impression de faire... pour meubler le champ politique en cette période estivale? Le FLN a rencontré au moins sept autres formations politiques toutes tendances confondues. Il en est de même pour le RND. Que dire du RCD qui a toujours été au front du combat contre l'extrémisme islamiste. Mohcen Belabes a-t-il baissé les bras?

Pas une déclaration, pas un communiqué, pas une action n'est venue rassurer les citoyens et mettre le holà à la dérive islamiste. Faut-il que les extrémistes se manifestent encore davantage sur le terrain? Faut-il qu'ils commettent encore plus de dégâts? Pourquoi laisser le fanatisme reprendre racine? Pourquoi céder le terrain à Makri qui, lui en revanche, a exprimé publiquement son soutien à cette intolérance. Sur sa page facebook, le président du MSP n'a pas mâché ses mots envers les pouvoirs publics et les démocrates qualifiant ces actes d'intolérance «de conscience des Ouarglis face au courant du délitement et la dissolution des moeurs». Ainsi donc, les habitants de la ville ont montré plus d'«intelligence, de conscience et de compréhension» que ceux qui se revendiquent «modernes, laïcs» et qui prétendent «une liberté de pensée». Il affirme que l'action de ces citoyens est un geste «social, politique, culturel et civilisé» qui exprime leur refus à «la politique d'endormissement par des galas». Des propos qui, sous d'autres circonstances, donneraient froid dans le dos. 200 000 morts plus tard...l'Algérie est revenue aux mêmes errements idéologiques, aux mêmes propos haineux dressant les uns contre les autres. «Si tu n'es pas avec moi, si tu ne partages pas mes idées, tu es déclaré impie, ennemi de Dieu et donc passible de mort...» C'est cette idéologie de l'exclusion qui a plongé le pays dans une décennie de chaos. Il a fallu que tous les ressorts de la société réagissent, que l'armée et les services de sécurité montent au feu pour que le pays se redresse. Comment expliquer cette apathie politique face à un problème déjà vécu avec son cortège de larmes et de sang? Il n' y a rien de plus constructif chez un peuple que la mémoire de ses sacrifices, de son calvaire, de sa passion. Sans la mémoire des souffrances, il nest pas de nation.

Mais cette confortable posture semble agréer les partis qui ont pris l'habitude de regarder le doigt quand on leur montre la lune. On l'a vu, lorsque le FMI voulait dicter ses injonctions à l'Algérie, seule l'Ugta s'est manifestée pour dire haut et fort non! Faut-il attendre que la Centrale syndicale réagisse encore une autre fois? S'il ressort aujourd'hui que la fonction des partis politiques comme cadre légal d'expression des divergences, n'existe plus ou du moins, ils ne l'exercent plus, la nature ayant horreur du vide, l'extrémisme assurera le relais; ce seront alors des courants radicaux qui chercheront à prendre une revanche. La mémoire de toutes les atrocités commises par l'aveuglement islamiste, appartient à l'humanité toute entière. C'est pourquoi, jamais le recensement, l'inventaire, la récapitulation, la remémoration ne seront suffisants. La décennie noire en Algérie ne doit pas seulement être racontée. On réclame, on adjure, que pour nous-mêmes, pour les générations futures, elle soit ressassée. Oui qu'elle soit ressassée indéfiniment. On l'espère. Car tout le reste en dépendra.