RECYCLAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS À ALGER Une recette de 3 milliards pour Cegital

Par Massiva ZEHRAOUI -

Cette recette a pu être réalisée à travers «le recyclage, le traitement des ordures ménagères, des débris et des déchets inertes, durant l'année courante».

Le projet du tri sélectif des déchets n'aura pas été sans résultats. En effet, il a permis après sa mise en oeuvre, à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial de la wilaya d'Alger Cegital, spécialisée dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers, de réaliser un revenu évalué à 3 milliards de centimes.

Et ce, dès les premiers mois de l'année. En prime, un tiers des salaires de son personnel a été assuré, a indiqué dimanche le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, dans une interview qu'il a accordée au journal arabophone, El Khabar.

Il a souligné dans son intervention que cette recette a pu être réalisée à travers «le recyclage, le traitement des ordures ménagères, des débris et des déchets inertes, et réalisé, durant l'année courante,

3 milliards de centimes, soit le double de ce qu'elle avait réalisé en 2017 (1 milliard et 700 millions de centimes)». Parlant des opérations du tri sélectif des ordures ménagères dans la capitale, lesquelles, précise-t-il, seront généralisées d'ici le mois de septembre, Abdelkader Zoukh a annoncé la «création d'une commission mixte qui tient des réunions hebdomadaires regroupant l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), les agences immobilières, et les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, tels que Extranet, Netcom, Asrout et autres». Il en a profité pour mettre en relief le début de la concrétisation du projet de tri sélectif consistant en «l'élaboration d'une étude visant à comprendre l'état d'esprit du citoyen vis-à-vis de cette opération, à travers l'élaboration d'un questionnaire pour savoir dans quelle mesure ils acceptent ce projet et leur disposition à s'y engager».

Le wali d'Alger a également fait part du lancement du tri sélectif au niveau des cités pilotes, à travers la consécration de bennes déclinées en trois couleurs: le vert pour les déchets ménagers organiques, le jaune pour les déchets recyclables tels que le carton, le plastique et le verre, et le transparent pour le pain en vue de la sensibilisation des citoyens à l'ampleur du problème du gaspillage. Il a tenu à insister sur le fait que «le gouvernement a joué un rôle important en matière de gestion des déchets en mettant en oeuvre le projet de gestion des déchets ménagers de façon convenable pour la capitale de l'Algérie durant l'année 2017-2018.

A ce propos, il a été procédé à l'acquisition d'équipements d'une valeur de 4 000 milliards de centimes au profit des entreprises d'hygiène Netcom et Extranet.