BÉCHAR Plus de 150 kg de cannabis traité saisis

Plus de 150 kilogrammes de cannabis traité ont été saisis et trois individus impliqués dans le trafic de drogue ont été arrêtés récemment à Béchar par les forces de police, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication de la direction générale de la Sûreté nationale. Une enquête ouverte suite à une information recueillie par les forces de la police relevant du service régional de lutte contre le trafic de stupéfiants de Béchar a abouti à l'interpellation de trois individus présumés auteurs d'un trafic de drogue et la récupération de plus de 150 kilogrammes de cannabis traité, précise-t-on de même source.