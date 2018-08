ORAN Il égorge son voisin en pleine rue

La victime et son bourreau sont voisins depuis des années dans le quartier de Tilak d'Oran.

Ce sont deux hommes, des trentenaires qui ont toujours été rivaux et en désaccord sur plusieurs questions. Leur rivalité va finir par un meurtre.

Avant-hier et alors qu'une altercation a éclaté entre les deux voisins, l'un d'eux n'a pas pu contenir sa colère et est allé chercher un grand couteau de boucher.

De sang froid et sans hésitation aucune, le bourreau a égorgé son rival et a même tenté de lui couper la main.

Noyé dans son sang, la victime va succomber à ses blessures. Après son forfait, le meurtrier a choisi de se rendre. Le temps d'une colère, deux familles ont été détruites.