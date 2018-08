TLEMCEN Journée de sensibilisation sur les accidents de la route

Une journée de sensibilisation sur les accidents de la route a été organisée hierà la nouvelle gare routière de Tlemcen par le Centre national de prévention et de la sécurité routière (Cnpsr). Cette manifestation, qui s'étale jusqu'à aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre d'une campagne organisée par le centre précité, a indiqué Noureddine Teboul, représentant du Cnpsr. La campagne a touché un nombre de wilayas côtières qui enregistrent au cours de la présente saison estivale un flux important de voyageurs, a-t-on fait savoir. L'opération de sensibilisation a concerné les wilayas de Annaba, Béjaïa,

Alger et Oran et sera clôturée dans la wilaya de Boumerdès, a-t-on ajouté.