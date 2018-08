ILS ONT ÉTÉ REÇUS PAR LE PAPE FRANÇOIS Des enfants sahraouis au siège du Vatican

Le pape François a reçu des enfants sahraouis au siège du Vatican à Rome, en présence du représentant du Front Polisario en Italie, Ammar Mih, de responsables d'associations et de solidarité avec la cause sahraouie et de milliers de personnes venues du monde entier pour visiter le siège de l'église catholique.

Lors de cette réception, qui s'est déroulée mercredi dans le grand hall au milieu de la cité, le pape François est descendu pour saluer ces «messagers de la paix» et a discuté longuement avec certains d'entre eux, en présence du chef de la délégation sahraouie, Ammar Mih.

Le pape a exprimé le souhait que ces enfants sahraouis vivent dans «la paix, la sécurité et la tranquillité».

Les enfants sahraouis reçus par le pape, au Vatican étaient habillés, de vêtements traditionnels sahraouis et portaient des drapeaux de leur pays. Ils ont été fortement applaudis par des milliers de personnes qui étaient présentes dans la grande salle de la cité, a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS.

Les enfants sahraouis ont offert, à l'occasion, un cadeau symbolique au pape François, tout en lui transmettant un message écrit du peuple sahraoui.

Les dirigeants sahraouis, qui avaient déjà exprimé leurs sentiments de partage et de soutien au Vatican concernant la nécessité d'instaurer la paix dans monde, la justice et la tolérance, comptent beaucoup sur «le rôle que le pape pourra jouer dans la défense des droits légitimes du peuple sahraoui à vivre dans la liberté et la paix, dans un Etat libre et indépendant».

Le groupe d'enfants sahraouis, qui passe actuellement les vacances d'été en Italie, avait été déjà accueilli par le maire de la ville de Livourne, Filippo Nogarin, en présence des médias et des associations de solidarité avec le peuple sahraoui dans la même ville.