SOUS L'EFFET DES PSYCHOTROPES Il égorge sa mère puis sa grand-mère!

Un crime des plus odieux! Un jeune Algérois, âgé d'à peine 24 ans, a égorgé sa mère puis sa grand-mère pour une histoire d'argent.

En effet, le quartier historique d'Alger à savoir la Casbah, a été secoué, mercredi dernier, par ce drame des plus ignobles. Les faits se sont déroulés au domicile familial. Le jeune, accro aux psychotropes depuis un bon moment déjà était venu réclamer la pension des moudjahidine de sa grand-mère.

Sachant que cet argent allait être dépensé dans sa «came», la mamie refuse, avec la bénédiction de la maman. Sous l'effet de la drogue, le jeune prend une hache et égorge sa mère avant de passer à sa grand -mère. Avec un sang-froid des plus glaçants, il prend la fuite, mais les cris des deux femmes ont alerté les voisins.

Ces derniers découvrent les deux femmes baignant dans une mare de sang. La police alertée, prend en chasse le fils tueur. Elle ne tarde pas à l'arrêter. Il est de suite présenté, par-devant le procureur de la République qui ordonne sa mise sous mandat de dépôt.