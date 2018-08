LA POLICE ET LA GENDARMERIE FACE À LA CRIMINALITÉ À ALGER Une cause commune

L'étau continue à se resserrer autour des criminels. Les hommes de Mustapaha El Habiri sont déterminés à les anéantir. Au niveau de la capitale, les forces de police ont décidé de conjuguer désormais leurs efforts avec la Gendarmerie nationale (GN) pour frapper durement les bandes de criminels. Les services de sécurité de la wilaya d'Alger et de la Gendarmerie nationale ont d'ores et déjà effectué jeudi des descentes sur le terrain. «Des descentes conjointes dans les lieux de la criminalité dans les communes de Bir Mourad Raïs, Gué de Constantine et Aïn Naâdja, en vue de garantir la sécurité des citoyens, ont été effectuées jeudi», a déclaré à la presse le commissaire principal, Belkacem Farrah, ajoutant que cette opération avait pour principal objectif la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la sécurisation des citoyens et de leurs biens. La coopération entre les deux corps sera renforcée, fera savoir en outre le commissaire, par des descentes similaires pour garantir la quiétude publique et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Pour sa part, le chef du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Rais, le commandant, Faycal Khelloufi a indiqué qu'une descente conjointe a été programmée avec les forces de la police. «Cette descente vise à réunir toutes les conditions pour garantir une saison estivale réussie», a fait savoir, de son côté, le responsable de la cellule de communication et des relations publiques relevant du groupement territorial de la wilaya d'Alger, le lieutenant Ikram Guitoun. L'opération a été marquée par la mobilisation de brigades de sécurité et d'intervention et de brigades cynotechniques pour sécuriser les lieux à forte affluence. Pour rappel, les services de police et de la Gendarmerie nationale ont pu effectuer au cours de ces deux dernières semaines, plusieurs opérations et saisies avec succès. Les hommes de El Habiri ont pu aussi se distinguer par la rapidité et l'efficacité dans l'affaire de l'estivant décédé sur une plage à Béjaïa. En effet, cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération effectuée à cet effet. Le grand défi qu'ont relevé les services de la sécurité et de la gendarmerie, désormais en sus de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, est la lutte contre les parkings anarchiques au niveau à la fois des centres urbains et des plages. Des instructions fermes ont été en effet données par respectivement le directeur général de la sûreté nationale et le commandant de la Gendarmerie nationale, à l'effet de déployer tous les moyens pour éradiquer ce phénomène mortel. Le phénomène des parkings anarchiques a pris une ampleur jamais égalée ces dernières années en Algérie. Le nouveau directeur général de la Sûreté nationale Mustapha El Habiri, voulant rompre avec la politique de son prédécesseur, basée essentiellement sur le travail unilatéral et s'ouvrir sur les autres corps pour renforcer l'efficacité de son travail, a fait déjà part de sa volonté de travailler également avec les services de la douane. Dans une lettre à laquelle a répondu avec enthousiasme le directeur général des douanes, Farouk Bahamid, El Habiri a souligné que ses services sont prêts, à l'avenir, à travailler la main dans la main avec les services de la douane, et ce, à tous les niveaux. A noter enfin que le ministre de l'Intérieur a félicité avant-hier, depuis Relizane où il était en visite, les hommes de Mustapaha El Habiri pour leur professionnalisme de manière générale et de leur exploit portant arrestation en un temps record des personnes impliquées dans la mort de l'estivant originaire du sud du pays, à Béjaïa en particulier.