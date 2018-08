VACANCES SCOLAIRES 2018-2019 Le calendrier officiel est publié

Par Ilhem TERKI -

Les dates des vacances scolaires 2018-2019,dévoilées par le département de Benghebrit, sont quasiment semblables à celles de l'an dernier.

Le calendrier officiel des vacances scolaires vient d'être publié. Le ministère de l'Education nationale a annoncé le planning des vacances scolaires pour l'année scolaire 2018-2019. Comme chaque année, l'annonce des dates des vacances scolaires suscite la curiosité des parents d'élèves et des enseignants. Après trois mois de repos mérité, les élèves reprendront le chemin de l'école et rejoindront les rangs, le 5 septembre prochain, date de la rentrée scolaire 2018. S'ensuivront sept semaines de cours avant de bénéficier des vacances d'automne du 31 octobre au 5 novembre 2018. Pour cette année, les élèves n'auront que 5 jours de vacances. Dans ce même contexte, pour le reste des vacances scolaires de l'hiver et du printemps, les dates des vacances scolaires dévoilées par le département de Benghebrit sont quasiment semblables à celles de l'an dernier. Les vacances d'hiver commenceront du 20 décembre 2018 au 5 janvier 2019, celles de printemps, débuteront du 14 mars au 1er avril 2019. S'agissant des vacances d'été, la même source indique que les vacances prendront effet à partir du mois de juillet. Le même département fait savoir que pour le personnel administratif, les vacances débuteront une fois que toutes les opérations liées à la fin de l'année scolaire seront accomplies, à savoir les réunions des conseils d'admission et d'orientation, l'affichage des résultats des examens officiels et la remise des bulletins aux élèves ainsi que toutes les formalités relatives à la rentrée scolaire. Par ailleurs, les vacances sont fixées comme suit: jeudi 19 juillet 2019 au soir pour la première et la deuxième zone et jeudi 12 juillet 2019 au soir pour la troisième zone (Sud), précise la même source.

Le ministère de l'Education nationale a, en outre, fixé la date de la rentrée scolaire 2018-2019 pour la semaine prochaine, le 19 août pour l'administration centrale, le 26 août pour l'administration locale, le 2 septembre pour les enseignants et enfin le mercredi 5 septembre pour les élèves des trois cycles (primaire, moyen et secondaire). Dans le même ordre d'idées, on rappelle qu'afin de réussir la rentrée des classes des préparatifs et des mesures ont été instaurés. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, avait déclaré récemment que l'Etat a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles pour la réhabilitation des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire. Il est important de rappeler, dans le même sens, que plusieurs mesures ont été prises en prévision de la prochaine rentrée scolaire, dont «la mobilisation de 84.000 postes budgétaires pour assurer une bonne gestion des écoles primaires, dont 45.000 postes au profit des diplômés des centres de formation professionnelle (restauration, transports et maintenance), outre un quota supplémentaire au profit des wilayas du Sud et des nouvelles wilayas déléguées». Aussi, 27 milliards de DA ont été consacrés à l'achat de 3500 bus de transport scolaire en faveur de toutes les communes du pays, dont 600 seront disponibles en septembre prochain, outre le dégel de 15 milliards de DA destinés à la surveillance et à la maintenance des écoles primaires (50% de ce montant seront destinés à équiper les établissements en chauffages et en climatiseurs).