ACCIDENTS DE LA ROUTE 14 morts à travers le territoire national

Quatorze personnes ont trouvé la mort et 57 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs régions du pays, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Constantine où cinq personnes sont décédées et une autre a été blessée dans deux accidents distincts.