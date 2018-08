ILS ONT TORTURÉ LEUR VICTIME AVANT DE L'ACHEVER Les trois frères tueurs d'El Oued

Par Hasna YACOUB -

Abdelfettah n'avait que 28 ans. Il ne pensait sûrement pas que son parcours dans la vie allait s'arrêter brusquement et de la manière la plus atroce. Le jeune homme, natif d'El Oued, a été brutalisé, torturé et tué. Son corps a été abandonné dans une zone peu fréquentée et n'a été d'ailleurs découvert qu'en état de décomposition avancée, après les aveux des meurtriers. Et ils sont trois. Des frères. Ces derniers avaient eu une relation de travail avec la victime et pour des raisons non encore connues, ils ont demandé au jeune Abdelfettah de les rejoindre au village de Amih Ghezala, à l'ouest de la ville d'El Oued, pour discuter de leur relation de travail, ce que le jeune homme va faire sans hésitation ne sachant pas qu'il s'agira là de son dernier déplacement. A la suite de l'énigmatique disparition de Abdelfettah, une enquête est ouverte par les services de sécurité et c'est lors de l'audition des trois frères que l'un d'eux va avouer les faits et indiquer même où le corps de la victime a été abandonné. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes qui ont amené les trois frères à commettre un crime aussi ignoble.