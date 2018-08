LE TCHADIEN LEUR A SUBTILISÉ PRÈS DE 6 MILLIARDS L'arnaqueur des hadji algériens arrêté

Par Hasna YACOUB -

Le représentant de la diaspora tchadienne en Algérie est un arnaqueur professionnel! L'homme a usurpé l'identité d'un diplomate de son pays pour escroquer 224 Algériens qui aspiraient à accomplir le rituel du Hadj. L'escroc a usé d'une idée diabolique pour soustraire pas moins de 6 milliards de centimes à ses victimes. Il s'est présenté à une agence de tourisme et de voyages, dénommée Medna et basée à Ghardaïa, en possession d'un passeport diplomatique tchadien et a proposé aux responsables de l'agence un partenariat consistant à céder une part du quota des ressortissants tchadiens pour le Hadj à des Algériens contre une somme d'argent. Pour convaincre, le Tchadien va expliquer qu'il ne s'agit nullement de placer des Tchadiens détournés, mais que nombre de ses compatriotes sont dans l'incapacité de financer leur pèlerinage aux Lieux saints et que le quota reste, de ce fait, non honoré.

Le faux diplomate ne manque pas de faire valoir également le fait qu'il possède un important réseau de relations lui permettant non seulement de faciliter le déplacement des bénéficiaires de ces places pour le pèlerinage ici en Algérie, mais également en Arabie saoudite. Pris dans la combine les hadji bénéficiaires des services du faux diplomate ont transféré au total près de 6 milliards de centimes sur son compte bancaire. Une fois l'argent en poche, l'arnaqueur coupe son téléphone, fait ses valises et rentre dans son pays. En tournant le dos à l'Algérie, l'arnaqueur n'abandonne pas uniquement les candidats au Hadj, mais aussi quatre épouses algériennes. C'est l'agence de tourisme qui après avoir entamé les préparatifs pour le déplacement des pèlerins en réservant les billets d'avion, l'hébergement, etc. et en se rendant compte que ses clients viennent de se faire arnaquer, qui a déposé plainte auprès du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade du Tchad en Algérie. Une fois alertées, les autorités tchadiennes ont lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de l'escroc qui a été arrêté dans un aéroport de son pays. Cette arnaque a amené l'ambassadeur du Tchad en Algérie à s'exprimer hier sur cette affaire dans les médias lourds.

L'ambassadeur a affirmé qu'il ne s'agit nullement d'un diplomate, mais juste d'un citoyen tchadien représentant la diaspora en Algérie. Il a également confirmé son arrestation dans la capitale tchadienne N'Djaména.