RENCONTRE DES INVESTISSEURS FRANÇAIS ET ALGÉRIENS EN OCTOBRE Paris veut renforcer sa présence en Algérie

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les hommes d'affaires algériens et leurs homologues français prévoient de se réunir an France au mois d'octobre prochain. L'objet de la rencontre est de faire le point sur la teneur de la coopération économique algéro-française. Au programme de ce rendez-vous, il sera d'abord question d'évaluer les dossiers de partenariat paraphés par le passé dans le domaine.

En sus de cette thématique-clé, la rencontre sera l'occasion pour les deux parties de débattre autour de divers points centraux du développement économique.

On cite à titre d'exemple le dossier inhérent à l'usine d'assemblage de véhicules de la marque française «Peugeot», dont les activités débuteront vers la fin de l'année en cours en Algérie. La coopération afro-algéro-française et son accès au marché africain, sera également à l'ordre des discussions.

Evoquant cette rencontre, le président de la Chambre de commerce algérienne à Paris, Kaci Aït Yaâli a souligné que l'un des points d'orgue de cette rencontre sera axé sur les perspectives économiques, relevant à ce propos, que pratiquement, «tous les dossiers suspendus entre les deux pays seront débloqués» ajoutant que la capacité de production de l'usine Peugeot qui ouvrira à la fin 2018, est évaluée à 100 000 unités par an.

Aussi, ce marché n'englobera pas seulement l'Algérie, mais il s'étendra dans d'autres régions d'Afrique. Ainsi, dans le cadre de la collaboration trilatérale l'Algérie constituera le premier investisseur, la France sera le partenaire technologique tandis qu'un autre pays africain sera le lieu de la réalisation du projet. Par ailleurs, il est évident que la France aspire à renforcer davantage sa présence en Algérie.

Les investisseurs français, après une période de froid ayant marqué les relations politiques entre les deux pays, reviennent en force pour encourager les échanges économiques.

Des rencontres rassemblant des organisations patronales algériennes et françaises influentes se déroulent annuellement. C'est là une façon de traduire la velléité de la France pour «reconquérir» l'espace économique algérien, qui compose un réel joyau géostratégique pour les étrangers. Ça, les investisseurs français l'ont bien compris, mais ils ne sont pas les seuls. Car ils se voient aujourd'hui, concurrencés par un concurrent de taille, et qui prend de plus en plus de place dans ce marché. Il ne s'agit de nul autre que la Chine. La forte présence des chinois est prononcée en Algérie. Ces derniers ont en effet marqué leur territoire, notamment dans le secteur du bâtiment où ils se font de plus en plus nombreux.

Certaines entreprises françaises se livrent à un véritable duel avec les chinois qui au fur et à mesure accaparent des segments importants du marché algérien. Ce qui place la Chine au rang d'un véritable rival pour la France. Mais cette dernière, n'a visiblement pas dit son dernier mot, et compte tant bien que mal, reprendre le chemin de la «reconquête» de cet espace économique partagé.

Pour y parvenir, les français pensent judicieusement que la meilleure solution serait d'occuper des secteurs plus importants et plus sensibles dans l'optique de se repositionner dans le marché algérien.