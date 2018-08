CRIMINALITÉ À TIZI OUZOU 158 individus arrêtés en un mois

Par Aomar MOHELLEBI -

La police veille

La violence dans la société prend des proportions alarmantes et les chiffres que rendent publics les différents secteurs concernés illustrent parfaitement ce constat sans appel.

C'est le cas notamment du bilan des activités de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou pour le mois de juillet dernier. Ce bilan, qui a été rendu public, hier dimanche, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, fait état de 158 citoyens impliqués d'une manière ou d'une autre dans des affaires de coups et blessures volontaires. Ainsi, la cellule de communication en question a précisé, dans son communiqué mensuel, qu'au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures...etc.), les services de la police judiciaire ont traité 112 affaires, mettant en cause 158 personnes. 45 ont été présentées au parquet, dont 12 ont été placées en détention préventive, une a été placée sous contrôle judiciaire, 32 ont été citées à comparaître et 90 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Par ailleurs et s'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 27 affaires, mettant en cause 34 personnes. Notre source précise que huit parmi les mis en cause ont été présentées au parquet, dont trois ont été mises en détention préventive, quatre ont été citées à comparaître, un mis en cause a été laissé en liberté provisoire et 21 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. «Au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les mêmes services ont eu à traiter 15 affaires, mettant en cause 16 personnes: huit ont été présentées au parquet, trois ont été placées en détention préventive, cinq ont été citées à comparaître et huit dossiers judiciaires ont été transmis au parquet», ajoute la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Concernant le volet inhérent aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), les services de sécurité ont élucidé, du 1er au 31 juillet 2018, 34 affaires impliquant 75 personnes dont 21 ont été présentées au parquet, trois ont été placées en détention préventive, cinq ont été placées sous contrôle judiciaire, 12 ont été citées à comparaître, une a été laissée en liberté provisoire et 21 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre et s'agissant des atteintes aux bonnes moeurs, cinq affaires ont été traitées, impliquant six personnes dont deux ont été présentées au parquet, une a été placée sous contrôle judiciaire, une a été citée à comparaître et quatre dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Par ailleurs et au volet lié aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter 37 affaires, impliquant 37 personnes dont une a été présentée au parquet et elle a été citée à comparaître alors que 36 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 130 opérations coups de poing, ont été initiées durant la période considérée, ciblant 153 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction). Au total, 1619 personnes ont été contrôlées, neuf parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits, à savoirt détention de stupéfiants, individus recherchés, séjour illégal... Concernant les accidents de la circulation, il a été enregistré 44 accidents avec 53 blessés et aucun mort fort heureusement. Notons enfin que dans le cadre du suivi et gestion des commerces réglementés, le service de police générale et de la réglementation a prononcé cinq propositions de fermeture de débits de boissons de différentes catégories, six exécutions d'arrêtés de fermeture (débits de boissons alcoolisées de différentes catégories). En outre, 72 contrôles et suivis de débits de boissons ont été effectués ainsi que 23 exécutions d'arrêtés de fermetures (tous commerces confondus) et cinq sorties sur le terrain avec la commission de contrôle.