LA CONTREBANDE EXPLOSE AUX FRONTIÈRES In Guezzem capitale du trafic

Par Ilhem TERKI -

La contrebande n'a jamais été aussi florissante au niveau des frontières Sud comme elle l'est aujourd'hui.

Le trafic prend de l'ampleur. Il s'amplifie de plus en plus aux frontières sud du pays, notamment à In Guezzem. La contrebande a explosé durant les trois dernières semaines. Les gardes-frontières livrent des batailles féroces au quotidien contre les narcotrafiquants. Depuis les tensions sécuritaires existant aux pays voisins, ce fléau, qui constitue une des formes de fraude les plus visibles et les plus dangereuses sur le développement de l'économie nationale, a explosé. Pas plus tard qu'avant-hier, une tentative de contrebande de plus de 4 tonnes de denrées alimentaires a été mise en échec par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP). Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN), a souligné que «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a mis en échec, le 11 août 2018 à In Guezzem (6ème Région militaire), une tentative de contrebande de 4,4 tonnes de denrées alimentaires chargées à bord de trois véhicules». Par ailleurs, les opérations menées par les services de sécurité expliquent que le phénomène de la contrebande au Sud est une réalité traduite par les importantes saisies enregistrées. La première semaine de ce mois a été marquée par de fortes opérations de saisie. L'examen des statistiques permet de relever une augmentation considérable en matière de saisies au niveau des frontières sud du pays.. Le constat des services de sécurité indique que dans le sens de l'importation, les produits ciblés sont les stupéfiants, les tabacs, les alcools, les effets vestimentaires et les produits alimentaires. Alors que dans l'autre sens, l'exportation, il s'agit particulièrement de carburant, de cheptel, de produits ferreux et produits alimentaires soutenus par l'Etat. Cette semaine, deux camions et trois véhicules tout-terrain ont été saisis à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzem par des détachements de l'Armée nationale populaire, indique le département de la Défense nationale dans un communiqué. Il ne se passe pas un jour où les différents services de sécurité font état de la saisie d'énormes quantités de produits alimentaires subventionnés, carburants et autres produits de première nécessité destinés au commerce illicite. On rappelle dans se même ordre d'idée, que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a récupéré, à In Amenas/4eRM, une somme d'argent s'élevant à 2.888.0000 dinars algériens volée de la poste de Debdeb la semaine précédente. Il convient de préciser qu'un postier est impliqué dans cette affaire. Selon une source sécuritaire, l'enquête est toujours en cours afin de cerner tous les détails relatifs à cet acte criminel et de récupérer la totalité de la somme d'argent volée.