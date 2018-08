ABDELGHANI ZALÈNE EN VISITE DANS LA CAPITALE "Les instructions du président sont appliquées"

Par Madjid BERKANE -

Les taxis dans la capitale seront mieux organisés

La modernisation des bases logistiques est une instruction du président. L'encouragement de l'exportation passe par cette étape.

S'exprimant au cours d'un point de presse qu'il a animé hier en marge de sa visite de travail dans la capitale sur le phénomène du vol des bagages des voyageurs au niveau de l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, le ministre des Transports et des Travaux publics Abdelghani Zalène a indiqué que les cas de vol et d'égarement de bagages enregistrés sont insignifiants. «Les propos qui se disent par-ci et par- là à ce sujet sont exagérés et infondés», a répliqué le ministre, ajoutant que le système de surveillance mis en place est des plus performants. «Les sanctions prévues dans le cas de vol sont très sévères contre les auteurs», a indiqué en outre le ministre, insistant sur l'immédiateté de l'application de ces sanctions. Répondant par ailleurs sur la question portant modernisation des taxis au niveau de la capital en les dotant particulièrement de connexion Abdelghani Zalène a indiqué que ses services sont en train de s'atteler au dossier. «Le succès de l'opération exige l'adhésion du syndicat des taxis, la collaboration du ministère de l'Intérieur et celui de la Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique», a-t-il précisé, mentionnant que ces trois parties ont été d'ores et déjà approchées et elles ont donné toutes leur accord.

Le ministre des Transports et des Travaux publics s'est enquis auparavant dans le cadre de sa visite de l'avancement du système de communication Gsmr au niveau de la Société nationale du transport ferroviaire (Sntf). «Ce système qui consiste en la communication entre les stations de la Sntf à travers le pays et entre les chauffeurs des trains a pour objectif la réduction des accidents et le gain de temps au profit des voyageurs», a fait savoir le ministre.

«La mise en service de ce système utilisé uniquement par 50 pays pionniers dans le monde aura lieu le 10 septembre prochain au niveau de la ligne Touggourt-Biskra. Il sera généralisé ensuite à travers toutes les stations pour toucher les 3000 km de chemins de fer que compte l'Algérie», fera savoir le ministre. Inspectant ensuite les ateliers de maintenance des rames de la Sntf de la wilaya d'Alger au Caroubier, Abdelghani Zalène a indiqué que ce projet qui permet la révision et la maintenance des rames sur place est le fruit de la transaction effectuée avec la société suisse auprès de laquelle l'Algérie a acquis en 2008, 64 rames. «Ces ateliers sont gérés à 100% par des Algériens. Ces derniers ont tous bénéficié de formations en Suisse», a précisé Zalène, rappelant que son département a pris la décision d'exiger désormais dans ses contrats avec les étrangers l'intégration des volets de la formation et de la maintenance.

Cette stratégie va permettre, selon Zalène, au secteur de bénéficier du savoir-faire et d'économiser la devise. «Les rames qui seront soumises à l'opération de la maintenance en premier sont celles qui ont parcouru 1 million de km», a souligné le ministre. Procédant par ailleurs à l'inauguration d'un port sec au niveau de Rouiba à l'est d'Alger Abdelghani Zalène s'est dit très content de voir un tel projet mis sur pied. «Ce projet est le fruit d'un partenariat entre deux sociétés algériennes, la Sntf et la Cnan, en l'occurrence. Il a été réalisé sur instructions du président de la République visant la modernisation des bases logistiques», a expliqué le ministre. L'impact de ce projet est doublement positif sur l'économie nationale.

«En plus du fait qu'il facilite l'exportation, il contribue à la réduction du prix de la marchandise sur le marché au profit du consommateur», a argué le ministre, précisant que la livraison du conteneur en temps rapide-3 jours- épargne à l'importateur des dépenses supplémentaires. «Ce port sec de capacité de 3500 conteneurs et d'une superficie de 51 000 m2 est réalisé selon les normes internationales en la matière. Il est connecté au port. Il est connecté aussi directement au Cnis par la liaison Sigad. Il est doté de scanners. Il est doté aussi d'un logiciel d'exploitation propre à l'activité avec une liaison en fibre optique», a expliqué le ministre. «Ce port qui est un modèle pour l'heure en Algérie sera généralisé dans le futur dans les autres grandes villes du pays», a fait savoir Zalène.



Le DG de la Sntf rassure

«Le transport ferroviaire sera disponible durant l'Aïd»

Interrogé hier en marge de la visite du ministre des Transports et des Travaux publics à Alger sur l'éventualité de l'indisponibilité du transport ferroviaire durant les jours de l'Aïd El Adha suite à la suppression de certaines rotations ces derniers jours, le directeur général de la Sntf Yacine Bendjebellah a tenu à rassurer les voyageurs. «Le transport ferroviaire sera disponible et en force durant les jours de l'Aïd El Adha. Toutes les lignes seront renforcées. Que les citoyens soient rassurés à ce sujet», dira-t-il. La décision de revoir à la baisse le nombre de rotations ces derniers jours a été prise suite à la baisse des voyageurs qui sont en vacances. «Donc c'est une suppression momentanée justifiée par des raisons économiques», a-t-il argué.