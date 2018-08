TIPASA Il le tue et maquille son crime

Par Hasna YACOUB -

Du fait divers au film policier, le crime fascine. Mais généralement, on a tendance à croire que c'est la réalité qui inspire et sert d'outil aux scénaristes. Or, il semble bien qu'à Sidi Amar, dans la wilaya de Tipasa, c'est plutôt l'inverse. Cherif, appelons-le ainsi, s'est, lui, inspiré des séries policières pour commettre son crime, maquiller la scène et effacer indices et preuves. Le tueur a pris le temps nécessaire pour parfaire son plan. Il a surveillé la victime pendant un bon moment pour connaître ses habitudes avant de choisir l'heure pour commettre son forfait: 6h du matin au moment où la victime est sur la route pour rejoindre son poste de travail. Et c'est ce qu'il a fait, il y a deux jours en suivant en voiture sa victime, un quadragénaire, depuis le moment de son départ de la maison. Le tueur qui avait pris le soin de mettre un obstacle sur la route de sa victime sur le tronçon le plus boisé et isolé, savait pertinemment donc que cette dernière allait être dans l'obligation de réduire sa vitesse. Et c'est à ce moment précis qu'il s'est approché du véhicule du quadragénaire et lui a tiré deux coups de feu dans la poitrine. Autant le lieu du crime a été bien pensé, l'arme du crime l'a été aussi puisque le tueur a opté pour un fusil de chasse afin de faire croire à un attentat terroriste. Mais c'était sans compter avec la vigilance et la perspicacité des enquêteurs qui n'ont pas mis trop longtemps à découvrir les preuves accablant le tueur. Arrêté, ce dernier a fini par avouer son crime. L'enquête qui n'est qu'à ses débuts, se poursuit pour découvrir les raisons qui ont amené Chérif à commettre ce crime. Selon certaines rumeurs dans la région, entre les deux hommes, il y avait des différends depuis des années et même une histoire d'argent.