AL-SADD Bounedjah signe un septuplé

Par Mohamed BENHAMLA -

Il marque, avec cet exploit, l'histoire des championnats des pays du Golfe, étant le joueur qui a inscrit le plus grand nombre de buts en une seule rencontre.

L'attaquant algérien d'Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, crache du feu. Dimanche soir, son équipe recevait Al-Arabi dans un match de championnat qatari, l'emportant sur le score sans appel de (10-1) avec... 7 buts pour l'ancien Harrachi.

Ce dernier a été aussi à l'origine du premier but des siens à la 14', après avoir exercé un pressing sur Mustafa Abdulla, lequel joueur a trompé son propre gardien. Bounedjah a inscrit ses buts à la 43' (SP), 47', 50', 62', 64'. 72' et 89'.

Il marque, avec cet exploit, l'histoire des championnat des pays du Golfe, étant le joueur qui a inscrit le plus grand nombre de buts en une seule rencontre. Il se positionne, après deux journées de championnat, comme le meilleur buteur avec 10 réalisations, lui qui, faut-il le rappeler, avait déjà placé un hat-trick lors de la première journée face à Al Kharithiyath.

Bounedjah (26 ans) annonce déja la couleur avec une forme éblouissante et donne déjà des idées au nouveau sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui le connaît déjà assez bien pour l'avoir croisé moult fois dans le championnat qatari lorsque le technicien en question était à la tête d'Al-Duhail.

Avec Bounedjah en super-forme et un regain de forme espéré de Islam Slimani avec sa nouvelle équipe turque, Fenerbahçe, le nouveau driver des Verts pourra compter sur une ligne d'attaque mitrailleuse qui fera du mal à ses adversaires.