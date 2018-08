RAS EL MA-SIDI BEL ABBÈS Le maire sera jugé le 19 août

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le maire de Ras El Ma dans la wilaya de Sidi Bel Abbès sera jugé le 19 du mois en cours. Une telle mesure a été décidée par le tribunal de Sidi Bel Abbès ayant tranché l'affaire, hier, dans une séance à huis clos. Le tribunal a jugé utile de revoir l'affaire en reportant le procès pour la journée du 19 aoüt.

Le maire, étant écroué, sa défense a introduit une requête, rejetée par le tribunal, demandant sa libération provisoire en attendant son jugement.

Le maire est poursuivi pour abus de pouvoir.

Une telle affaire n'est pas aussi simple du point de vue pénal, d'autant plus qu'elle met en cause une personnalité publique ayant outrepassé ses prérogatives en usant et abusant de son pouvoir. L'histoire, ayant constitué le sujet dominant des débats, a vite fait de tourner comme une rengaine un peu partout sur le territoire national vu la diffusion, par voie Internet, des vidéos n'honorant en rien la fonction du maire, des élus etautres tierces personnes.

D'ailleurs, l'enquête ouverte suite à la diffusion des fâcheuses vidéos a abouti a la mise en cause de 15 personnes ayant toutes fait l'objet d'enquête.

Les investigations lancées ont abouti à l'arrestation, la mise sous mandat de dépôt et le jugement récemment de cinq individus dont un élu de ladite commune et un activiste dans le mouvement associatif.

Ces deux derniers, reconnus coupables, ont été condamnés à une peine de 12 mois de prison ferme.