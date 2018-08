ANNABA 21 kilos de kif saisis

Les éléments de la brigade de la police judicaire relevant de la sûreté de wilaya de Annaba, ont saisi 21, 7 kilogrammes de kif traité, apprend-on de source sécuritaire. Cette grosse prise intervient, selon les précisions apportées par la méme source, suite à des informations faisant état de la tentative de délivrance d'une importante quantité de drogue. Exploitant un élément sécuritaire dans l'opération de livraison, les limiers de la PJ sont parvenus à identifier un membre du réseau des narcotrafiquants, nous explique-t-on. Agissant en fonction de leurs prérogatives et celles du procureur de la République, près le tribunal de Annaba, la perquisition opérée au domicile du mis en cause, situé en plein centre-ville de Annaba, s'est soldée par la découverte de plusieurs plaquettes, d'un poids de 250g chacune, totalisant 21, 7 kilogrammes de kif traité, destinés à la commercialisation. Pour l'heure rien n'a filtré sur le nombre des éléments du réseau, encore moins sur la tranche d'âge les concernant. Au moment de la mise sous presse, le prévenu arrêté fait encore objet d'audition et les investigations sont encor en cours, pour remonter à l'ensemble des narcotrafiquants, composant ce réseau de trafic, dont les ramifications semblent s'étendre à une wilaya de l'est du pays.