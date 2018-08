BOUMERDÈS Un jeune poignardé à mort sur une plage

Encore un autre drame sur nos plages. Après la mort du jeune Zoubir Aïssi à Bejaïa, un autre estivant âgé de 28 ans, a été poignardé à mort dimanche dernier, par six individus sur la plage Essakhra à Boumerdès.

Selon le confrère arabophone Echorouk, ce jeune, originaire de Bab Ezzouar, à Alger, a été tué à l'arme blanche par un groupe de jeunes avec qui il est entré en dispute.

Selon la même source, le jeune aurait demandé à ses agresseurs de respecter la présence des familles sur la plage.

L'altercation a dégénéré pour aboutir à ce drame et le jeune a reçu plusieurs coups de poignard et aurait succombé sur le coup. Sa dépouille mortelle a été transférée à la morgue de l'hôpital de Thénia.

Cinq individus impliqués dans ce drame ont été arrêtés, alors que le sixième, un repris de justice, est toujours en fuite, selon la même source.