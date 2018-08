BOUIRA Soupçons sur deux décès à Aïn Bessem

Par Abdenour MERZOUK -

L'établissement hospitalier public de Aïn Bessem, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bouira, était en alerte hier. Deux personnes âgées sont décédées hier et avant-hier des suites de complications dont l'origine reste encore indéterminée. Simple coïncidence ou relation de cause à effet, les deux défuntes, âgées de 72 et 84 ans, ont rendu visite à un parent hospitalisé depuis le 8 août dernier au niveau de l'EPH de Aïn Bessem, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bouira. Ce malade, séjournant depuis le 8 août, est un boucher exerçant entre Raouraoua et Alger. Suite à cela, la direction de l'hôpital et la DSP a décrété un plan d'urgence qui a abouti en premier lieu au transfert du malade au Centre hospitalier spécialisé d'El Kettar à Alger. sept membres de la même famille ont été mis en observation puisqu'ils présentaient les mêmes symptômes. A l'heure où nous mettons sous presse, l'origine reste inconnue. «Pour l'heure, une enquête est diligentée pour déterminer l'origine de cette épidémie qui a touché une famille entière et aucune piste n'est à écarter.», nous confie une source. La question posée est celle de savoir s'il s'agit, en terme médical, d'une toxi-infection alimentaire collective (Tiac) ou dautre chose?