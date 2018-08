9000 NOUVEAUX ETUDIANTS REJOIGNENT L'UNIVERSITE DE TIZI OUZOU CETTE ANNÉE Fini le déficit en places pédagogiques

Par Kamel BOUDJADI -

l'université Mouloud Mammeri

L'éternel manque de places qui a atteint son apogée ces deux dernières années ne sera ainsi qu'un vague souvenir.

Ce seront quelque 9000 nouveaux étudiants qui se sont inscrits cette année pour des études dans les diverses facultés de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Contrairement aux années précédentes, ce sera donc fini avec le déficit chronique des places pédagogiques. Avec 2700 places pédagogiques réservées dans différentes facultés, les nouveaux étudiants auront ainsi la chance d'étudier dans de bonnes conditions.

L'éternel manque de places qui a atteint son apogée ces deux dernières années ne sera ainsi qu'un vague souvenir, car beaucoup de chantiers viennent d'être réceptionnés. D'ailleurs, cette question sera au menu d'une session à l'Assemblée populaire de wilaya. Cette réunion des élus prévue aujourd'hui, le 15 août sera consacrée exclusivement à la rentrée universitaire. Au chapitre pédagogique, les inscriptions, cette année, montrent une tendance soutenue des préférences pour les filières techniques. Ils seront ainsi à 2000 les étudiants qui ont choisi les filières technologiques. Le nombre est en constante augmentation car l'année passée, leur nombre n'était que de 1 200.

Aussi, cette année donc, les espoirs sont grands parmi les parents et les étudiants quant à la qualité des formations et des diplômes obtenus. Car les études effectuées dans des facultés qui ont les moyens sont toujours meilleures en qualité. Et c'est ce chapitre qui concentre les espoirs des parents, étant donné que les problèmes sont de moins en moins nombreux et de moins en moins aigus. Des problèmes qui ont eu un impact très négatif sur les cursus. Ces mêmes conditions ont contraint les étudiants de l'université de Tizi Ouzou à observer des grèves souvent de longue durée, voire des actions comme les marches et les sit-in.

En fait, l'espoir suscité par la disponibilité des places pédagogiques a eu un large écho parmi les parents. Ces derniers espèrent d'ailleurs que d'autres volets relatifs à la qualité du séjour des étudiants dans les cités soient améliorés. Il y va ainsi de la sécurité à l'intérieur des campus. Ce chapitre à lui seul a constitué l'une des principales causes du retard pris par l'université de Tizi Ouzou dans les classements. Les étudiants et étudiantes n'étaient, par conséquent, pas en mesure de suivre un cursus normal dans l'insécurité régnante. Plusieurs étudiants ont été victimes d'agressions. Durant ces dernières années, des cas d'agressions se sont multipliés, surtout dans les cités et campus éloignés du chef-lieu de wilaya. C'est à Tamda et Boukhalfa en effet, que ces cas ont été plus nombreux.

A noter enfin, un fait qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir le départ des étudiants formés à Tizi Ouzou vers l'étranger. Le phénomène est général, rien qu'à voir leur nombre dans les cybercafés où ils effectuent leurs inscriptions dans les universités étrangères. Ces dernières années, nos étudiants n'essayent même pas de chercher du travail en Algérie avant de se lancer, par dépit, dans les procédures d'émigration. Ils n'attendent que le diplôme pour passer à cette étape.