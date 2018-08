TIZI OUZOU Les transporteurs de Ouaguenoun en colère

Par Kamel BOUDJADI -

Les transporteurs assurant la ligne Ouaguenoun et le chef-lieu de wilaya bloquent la route pour le troisième jour consécutif.

A l'origine de cette action de colère, leurs représentants reprochent aux autorités le manque d'organisation de la ligne qui engendre un grand nombre de problèmes. Mais, cette fois, l'ire des transporteurs a éclaté sur d'autres transporteurs assurant une autre ligne bien distincte, ceux de la commune de Boudjima.

Hier, sur place, ces derniers étaient toujours en colère et maintenaient encore leur action. Leurs représentants reprochaient en des termes clairs à leur collègue assurant la ligne Boudjima-Tizi Ouzou de leur voler les voyageurs. Pour eux, c'est une pratique illégale car les voyageurs qui montent devant l'arrêt de transport de Ouaguenoun sis au chef-lieu communal dit Tikobaïne devaient logiquement prendre les bus de l'arrêt qui est sur place. Pour comprendre le problème et ses dessous, nous sommes allés voir sur place. A quelques mètres seulement de l'arrêt des bus de Ouaguenoun, passe le chemin de wilaya. Celui utilisé par les fourgons venant de Boudjima pour se rendre à Tizi Ouzou. Toujours à quelques mètres de l'arrêt, devant le siège de l'APC de Ouaguenoun, s'arrêtent les fourgons de passage pour déposer des voyageurs venant de Boudjima vers Tikobaïne.

Mais là, des voyageurs de Ouaguenoun profitent de cette escale pour monter. Ce que reprochent justement les transporteurs de Ouaguenoun à ceux de Boudjima. Aussi, ce conflit latent a été laissé pourrir au point de provoquer l'action qui se poursuivait encore hier, avec la fermeture de la route et un rassemblement sur place pour empêcher les transporteurs de Boudjima de charger à Tikobaïne.

Par ailleurs, des discussions sur place avec les transporteurs et les voyageurs donnent un aperçu suffisant pour éclairer sur le problème. Les protestataires reprochent aux transporteurs de Boudjima de leur voler les voyageurs.

D'un autre côté, les avis des voyageurs sont partagés. Les premiers considèrent que les transporteurs de Ouaguenoun n'ont pas le droit d'obliger un voyageur d'attendre dans un bus jusqu'à ce qu'il se remplisse pour sortir de l'arrêt. Pour d'autres voyageurs, le problème ne s'est posé que parce que la ligne est mal organisée.

En tout état de cause, le problème restait encore insoluble hier après-midi. La perturbation causait encore beaucoup de tracasseries aux voyageurs qui sont en définitive les seuls dindons de la farce. Ils sont souvent obligés de moisir dans un bus avant de démarrer une fois rempli et quand ils cherchent une solution, c'est carrément la grève. C'est pourquoi de l'avis de tous, les lignes de transport sont appelées à être améliorées dans le prochain plan de transport que les pouvoirs publics comptent réaliser. Le dernier plan mis en service, il y a quelques années, a été un fiasco. C'est pourquoi, un autre plan est à l'étude actuellement.

Enfin, la carte de transport de la wilaya de Tizi Ouzou, de l'avis de plusieurs techniciens, ne peut réussir que si elle est adaptée aux besoins des populations.

Des besoins dictés par l'activité économique locale et surtout le découpage administratif. Pour le moment, le vide est sidéral. Des communes entières n'ont aucune liaison de transport avec le chef-lieu de leur daïra à l'instar de Boudjima où les citoyens n'ont pas de lignes de transport pour rejoindre le chef-lieu de daïra situé à Makouda.