CE SONT EUX QUI FONT TOURNER LA «MACHINE» ÉTATIQUE DURANT LES CONGÉS Les vigiles de la République

Par Hasna YACOUB -

Les hommes de l'ombre travaillent sans relâche et veillent à la quiétude du citoyen et à celle du pays

La machine étatique tourne grâce à la magie des soldats de la République, ceux qui triment loin des projecteurs. Le travail de fourmi qu'ils accomplissent symbolise fidèlement la notion de service public. Il constitue le pilier de la continuité de l'État. Sur leurs épaules repose un lourd fardeau, celui de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption...

Ils occupent des postes stratégiques et sensibles, travaillent dans l'ombre et leur compétence est indéniable. Eux ce sont ces milliers d'hommes et de femmes dévoués au service public. Ils assurent le fonctionnement des institutions, veillent à leur pérennité et garantissent la continuité. Qui sont-ils? Quels postes occupent-ils? Comment travaillent-ils? D'innombrables questions peuvent traverser l'esprit du simple citoyen, mais ce dernier et à bien voir devra très vite se rendre compte que la machine étatique tourne grâce à la magie de ceux qui travaillent loin des projecteurs. Lorsque les ministres prennent congé, les ministères ne ferment pas leurs portes. Il y a toujours les yeux sentinelles des secrétaires généraux qui veillent à ce que la machine ne s'enraye pas. C'est le cas aussi dans les wilayas et les Assemblées communales, mais également au sein de nombreuses autres entreprises étatiques.

Les hommes de l'ombre qui travaillent sans relâche et veillent à la quiétude du citoyen, de son bien-être et de celui du pays, peuvent être rencontrés au sein de la Défense nationale, des services de la Sûreté nationale, de la justice, de la Protection civile ou encore au niveau de la sécurité sociale, les hôpitaux, les médias...

Le travail de fourmi accompli par ces gens-là symbolise fidèlement la notion de service public. Il constitue le pilier de la continuité de l'État. Sur les épaules de ces soldats de la République repose un lourd fardeau, celui de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption. En effet, l'Etat tire sa force de la puissance de ses institutions. Nouredine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, l'a bien dit et il n'a pas eu tort: «L'Algérie aujourd'hui est un Etat d'institutions et sa force réside dans la puissance de ses institutions et à leur tête l'Armée nationale populaire.» L'activité du gouvernement requiert toujours l'administration publique en soutien. Et pour comprendre l'importance de l'administration publique, il suffit de rappeler non pas que les hommes passent et que les institutions restent, mais que le pouvoir politique passe alors que l'administration publique, elle, dure grâce aux «petites mains» qui font tourner toute une société. C'est grâce à des hommes et des femmes «invisibles» que des prestations sont délivrées continuellement à l'ensemble des citoyens. Et il s'agit là d'une organisation impliquant la coopération de plusieurs personnes pour atteindre ces objectifs. Ces efforts fournis à multiples niveaux sont à saluer car ils permettent à l'Algérie de rester debout. Les secrétaires généraux, les administrateurs, les intérimaires des entreprises publiques...et bien d'autres restent dévoués à la République et veillent à son bon fonctionnement.

Le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, a et à maintes reprises, rendu hommage à ces fonctionnaires de l'ombre. Il a évoqué le sacrifice des militaires, l'engagement des juges ou encore le dévouement des journalistes et des médecins...De même, le ministre de l'Intérieur a toujours loué l'efficacité des services publics et l'intégrité des agents qui «veillent au respect des lois de l'Etat et les législations en vigueur». Il n'a jamais, lui aussi, manqué une occasion pour saluer les efforts des hommes qui travaillent dans l'ombre et qui veillent à la stabilité du pays, à la préservation de ses acquis et qui soutiennent ses avancées dans divers domaines au sein d'un Etat d'institutions. Tous ces hommes et femmes, chacun à son poste, sont consciencieux, attentifs et méticuleux dans leur travail. Leur seul objectif: consolider la confiance du citoyen dans son administration et améliorer la satisfaction de ce dernier. L'Algérie ne peut donc qu'être fière de ses enfants qui expriment leur amour au pays en se sacrifiant dans le travail.