REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL, MOUVEMENTS DIPLOMATIQUE ET DES WALIS Les "vagues" de la rentrée

Par Mohamed BOUFATAH -

La rentrée prochaine sera mouvementée. Elle ne s'annonce pas de tout repos, notamment pour les diplomates, les walis et certains membres de l'Exécutif. Ainsi, de sources gouvernementales, on annonce, encore une fois, un mouvement qui touchera les walis, les diplomates, de même qu'un lifting gouvernemental qui ne touchera que quelques postes ministériels.

D'après notre source, le secrétaire général du RND, qui a annoncé officiellement son soutien au cinquième mandat pour le président, sera maintenu et garderait son poste au palais docteur Saadane. A cet effet, des chefs de partis politiques de la majorité présidentielle, dont le secrétaire général du FLN, celui du RND ainsi que d'autres présidents de formation comme TAJ, l'ANR et le MPA ont été reçus dernièrement pour consultation à la présidence de la République. Chaque parti aurait remis la liste de ses cadres ministrables ou susceptibles de figurer sur la liste du nouveau staff gouvernemental, indique-t-on. Il est attendu que l'annonce de la nouvelle composante du gouvernement soit faite durant la rentrée sociale.

A titre de rappel, la consultation du parti majoritaire au Parlement avant la nomination du gouvernement est prévue dans les dispositions de la Constitution révisée en 2016. D'autres personnalités et d'anciens ministres ont été conviés à ces consultations par le conseiller du président de la République, Tayeb Belaïz, qui assure la fonction du chef de cabinet par intérim de la présidence de la République, a-t-il été rapporté récemment par la presse nationale. Programmé depuis longtemps, le mouvement dans le corps diplomatique interviendrait également à l'occasion de la prochaine rentrée sociale. Pour ce mouvement diplomatique qualifié d'ample, le président de la République procèdera à des nominations d'ambassadeurs, de consuls généraux et de consuls et chefs de mission diplomatiques. Le mouvement devrait concerner plusieurs capitales, à l'image de Tunis, Rabat, Lisbonne, Londres, Genève, Ottawa, Buenos-Aires, Bogota, Pretoria, Doha, Le Caire, Abou Dhabi, Varsovie, Budapest, Zagreb, Canberra et La Haye, selon certaines sources. Déjà prête, la liste du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel attend l'aval du président de la République, avant sa publication, est-il relevé. Pour rappel, le poste prestigieux d'ambassadeur d' Algérie à Paris, a été attribué en septembre dernier à Abdelkader Mesdoua alors que plusieurs responsables politiques ont été pressentis pour occuper la fonction d'ambassadeur d'Algérie à Paris, à l'instar de Abdelmalek Sellal, Ramtane Lamamra...etc.

Prévu en juin dernier, le mouvement dans le corps des walis qui toucherait plusieurs wilayas, interviendrait également à la rentrée prochaine, avancent des sources concordantes. Certains walis seront admis à la retraite. Ce mouvement est corroboré par le report de réunion qui devait se tenir récemment entre le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui et les walis à une date ultérieure. Ce mouvement qui sera opéré en prévision de l'important rendez-vous électoral de 2019, interviendra après les changements effectués au sein des structures sécuritaires. Il s'agit des directeurs des transmissions de 30 wilayas et les chefs de sûretés de plusieurs wilayas, qui ont été éjectés et remplacés.

On parle également d'un mouvement imminent dans le corps des walis délégués et des chefs de daïras.

Il est à rappeler qu'un mouvement partiel a été opéré dans le corps de la magistrature.