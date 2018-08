AÏD EL ADHA Comment on se prépare à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Le grand rush sur les magasins

Les magasins d'habillement pour enfants sont pris d'assaut. Un peu plus d'ailleurs que les marchés à bestiaux.

Alors que les services de sécurité ont mis en place un plan spécial pour les deux journées de la fête religieuse de l'Aïd El Adha, les différents services de la wilaya, dont la direction du commerce, préparent pour leur part cette grandiose fête religieuse, en ce qui les concerne. Entre-temps, les magasins d'habillement pour enfants sont pris d'assaut. Un peu plus que les marchés à bestiaux. Ils sont 23 points de vente de moutons à avoir été autorisés par les services concernés. Ces marchés offrent ainsi toutes les conditions de sécurité et d'hygiène requises, ont indiqué les responsables de la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces marchés hebdomadaires sont ouverts dans pas moins de 20 communes suite à la signature d'un arrêté par Mohamed Bouderbali, le wali de Tizi Ouzou. Une mesure qui vise à mettre un terme à l'anarchie qui règne dans ce domaine et qui peut engendrer des conséquences fâcheuses, notamment avec l'apparition récente de quelques cas de maladies comme la fièvre aphteuse. Les vétérinaires sont également mobilisés en permanence sur ces lieux, a-t-on appris. Ces vétérinaires assurent ainsi une surveillance sanitaire en continu et sur place, ajoute-t-on comme c'est le cas, entre autres, dans les marchés de Ouaguenoun, Mekla, Tizi Rached, Azeffoun, Fréha, etc. On a appris, en outre, que plus de 50 vétérinaires ont été affectés à ces marchés durant cette période de la veille de l'Aïd Al Adha. Même le jour de l'Aid, des permanences seront assurées par des vétérinaires au niveau des subdivisions agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou et dans les abattoirs qui seront ouverts le jour J., faut-il le rappeler. Il s'agit des abattoirs de Mekla, Ouaguenoun et Boghni. Toutes ces mesures, ajoutées à d'autres, visent d'abord et avant tout à garantir un maximum de conditions et de commodités afin de permettre que l'opération du sacrifice se déroule dans les meilleures conditions d'hygiène possible. Il y a lieu de rappeler qu'il y a quelques semaines, plusieurs foyers de fièvre aphteuse et de brucellose ont été détectés dans diverses régions de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce qui a poussé les autorités concernées à faire preuve de beaucoup plus de vigilance. Par ailleurs, et afin qu'un service minimum de l'activité commerciale soit assuré durant les deux jours de l'Aïd conformément à la réglementation en vigueur, la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a réquisitionné pas moins de 3 280 commerçants, toutes activités commerciales confondues. Cette mesure concerne les commerçants répartis sur les 21 daïras que compte la wilaya de Tizi Ouzou et les décisions de réquisition en question ont été remises en mains propres aux concernés. En plus de 140 boulangeries, ont été réquisionné 2780 magasins d'alimentation générale, 48 mandataires aux marchés de fruits et légumes, quatre laiteries, sept minoteries, deux unités de production d'eau minérale ainsi que 300 autres activités réparties entre cafés maures, restaurants-fast foods, vulganisateurs et pompes à essence... Afin de veiller au respect de ces mesures, une cinquantaine d'agents de contrôle de la direction du commerce sillonneront la wilaya pendant les jours de l'Aïd El Adha et les commerçants contrevenants feront l'objet de sanctions dont des amendes qui peuvent aller jusqu'à 20 millions de centimes comme préconisé par la réglementation en vigueur.

Par ailleurs et comme à chaque veille de journée importante de fête ou autre événement du même genre, les services de sécurité vont redoubler de vigilance afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a pris toutes les mesures et dispositions nécessaires pour intensifier les opérations de contrôle et de surveillance, notamment aux abords des lieux sensibles et les plus fréquentés durant les jours de l'Aid El Adha. La responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a indiqué, hier, que ce dispositif inhérent à l'Aïd El Adha sera renforcé particulièrement à proximité des mosquées et des gares routières. Il faut enfin noter que quelques jours avant la fête de l'Aïd El Adha, les magasins d'habillement pour enfants ont été pris d'assaut. On peut dire que cette fois-ci, les parents ont de la chance car la fête de l'Aïd El Adha coincide avec une période de soldes de fin de l'été. Autant en profiter, car une fois n'est pas coutume.