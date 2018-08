3000 À 4000 TERRORISTES DE DAESH SONT EN LIBYE Le rapport de l'ONU qui fait peur

Par Ikram GHIOUA -

La menace est toujours là

Sachant que l'Algérie partage près de 900 km de frontières avec la Libye, ces terroristes constituent de ce fait une menace directe pour notre sécurité.

Selon un rapport des Nations unies, présenté le 13 août dernier, entre 20.000 et 30.000 terroristes affiliés à l'organisation transnationale criminelle Daesh sont encore actifs en Syrie et en Irak, sachant qu'au départ on en comptait au moins 70.000. Le chiffre a certes diminué, mais reste important aux yeux des spécialistes et experts dans les questions sécuritaires qui n'écartent pas le fait que l'organisation, vu les défaites de plus en plus avérées en Orient, va contraindre ces terroristes à cibler les zones de tension et conflit pour y trouver refuge. La Libye et la zone du Sahel semblent être les prochaines destinations pour Daesh où elle a déjà envoyé des émissaires via la Turquie. L'on compte au moins jusqu'à 6000 terroristes qui ont rejoint la Libye, selon des sources sécuritaires, alors qu'on parle d'une autre vague qui est actuellement au Sahel. Une menace pour la sécurité des frontières de l'Algérie qui mène depuis 2011 une lutte acharnée contre les groupes terroristes qui tentent de s'infiltrer sur le territoire, d'où le dispositif sécuritaire de prévention qui a donné des résultats probants. En effet, l'ANP a avorté plusieurs tentatives d'infiltrations de terroristes en provenance des frontières sud et sud-est où elle a pu même intercepter des terroristes libyens. Ces derniers qui travaillent de concert avec les narcotrafiquants et les contrebandiers n'ont pas réussi à trouver un soutien en Algérie et les seuls groupuscules qui ont fait allégeance à la nébuleuse ont été anéantis. Selon des chiffres officieux, quelque 200 à 300 terroristes d'origine algérienne avaient rejoint progressivement Daesh en 2014.

Dans son rapport, l'ONU reconnaît la défaite de Daesh suite aux opérations lancées par l'armée irakienne et l'armée syrienne, néanmoins elle avertit sur le nombre qui n'est pas à négliger et constitue une menace, non seulement pour les pays de l'Afrique du Nord, mais certainement pour l'Europe qui compte aussi des enrôlés au sein de cette organisation criminelle qui a brillé par sa cruauté. La même source reconnaît la présence en Libye de 3000 à 4000 éléments de l'EI basés en Libye, alors que les principaux responsables de l'organisation armée opèrent désormais depuis l'Afghanistan. Pour l'ONU, «Daesh a perdu le contrôle de la plupart de son califat autoproclamé, notamment après avoir été chassé en 2017 de Mossoul et Raqa, les deux places fortes du groupe en Irak et en Syrie». Néanmoins pour l'ONU, «l'Etat islamique est toujours capable de mener des attaques sur le territoire syrien.

Il ne contrôle plus totalement de territoire en Irak, mais reste actif grâce à des cellules dormantes, notamment des agents cachés dans le désert, précise le rapport». Le rapport parle «de la possibilité de voir se créer des cellules de Daesh dans le camp de réfugiés de Rokbane, situé dans la zone contrôlée par les Etats-Unis, dans le sud de la Syrie, et où vivent des familles de terroristes». Concernant les éléments armés qui quittent le territoire contrôlé par l'EI, leur nombre «reste plus bas qu'attendu». Mais parmi eux, ils sont nombreux à s'être rendus en Afghanistan aussi. Dire que cette organisation menace toute la planète.

L'Algérie demeure quant à elle très vigilante et observe les développements du contexte sécuritaire dans le monde. Elle s'implique quand il le faut et quand il s'agit de la lutte contre cette nébuleuse, qui même désorientée, constitue un risque.

Pour l'Algérie, tout est basé sur le renseignement, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de maintenir ce monstre au-delà de ses frontières.