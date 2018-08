FEUX DE FORÊTS Une nette régression enregistrée!

Par Ilhem TERKI -

La prévention donne ses fruits

Un recul de plus de 50% du nombre d'incendies par rapport à la même période de l'année précédente.

La prévention semble avoir donné un résultat. Pour cette saison, les chiffres avancés par les services concernés, montrent une nette baisse des incendies par rapport aux années précédentes. Le défi de stopper ce fléau en 2018, est réussi. Hier, la direction des forêts d'Alger a confirmé cette nouvelle. En effet, les services de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger ont enregistré, depuis l'activation du plan de lutte contre les incendies début juin, 30 foyers d'incendie ayant touché 1,5 hectare de broussailles et de maquis au niveau des forêts de Baïnem, Ben Aknoun, Bouchaoui et Magtaâ Kheira. Le responsable du service de la protection de la faune et la flore, Kamel Laras, a fait état, à ce titre, d'un recul de plus de 50% du nombre d'incendies par rapport à la même période de 2017.

Il attribut ce résultat aux interventions rapides des agents de la direction des forêts et l'efficacité des campagnes de sensibilisation. Le même responsable, ajoute que, le jet anarchique des ordures dans les forêts était à l'origine de ces incendies. Pour lui, le plan préventif de lutte contre les incendies de forêts, qui s'étalera jusqu'au 31 octobre, a prouvé son efficacité en matière de réduction de la superficie affectée par les feux. Par ailleurs, le même responsable souligne, la mobilisation de quatre brigades composées de plus de 120 agents d'intervention dotées d'équipements et de moyens nécessaires pour intervenir avant l'arrivée des éléments de la Protection civile.

Des citernes pour l'extinction des feux et des appareils de télécommunication ont été affectées, à cet effet, à travers les sièges des brigades installés au niveau des forêts de Bouchaoui, de Baïnem et de Ben Aknoun, a-t-il ajouté. Dans ce même sillage, il convient de rappeler que, les autorités ont mobilisé trois équipes mobiles composées de plus de 130 agents forestiers, renforcés par des agents saisonniers d'intervention rapide qui travailleront 24h/24 dans le but de contrôler les foyers d'incendies, particulièrement dans la partie ouest de la capitale qui compte 70% du couvert végétal, à l'instar des forêts de Ben Aknoun, de Bouchaoui et de Baïnem. «Ces équipes disposeront du matériel nécessaire à l'intervention rapide à l'instar des véhicules de type 4x4 et de camions citernes pour circonscrire les foyers d'incendies», expose le même responsable en indiquant dans ce sens que, près de 200.000 citoyens ont visité 20 sites forestiers, dont 16 dotés de différents équipements.. Pour rappel, avant le début de la saison estivale, la direction générale de la Protection civile, (Dgpc), avait lancé des caravanes d'information et de sensibilisation au profit des agriculteurs et de la population rurale, sur les risques des feux de forêts. De lourds dégâts ont été enregistrés au cours de l'année écoulée.

On note, que pas moins de 20250 incendies de forêts ont été enregistrés en seulement 4 mois en 2017! Pour éviter la répétition de pareilles situations, les services de la Protection civile se sont dotés de cinq colonnes mobiles de lutte contre les incendies de forêts et 10 autres colonnes mobiles seront livrées d'ici le deuxième semestre de l'année en cours. S'agissant des moyens déployés pour maîtriser cette problématique, la Protection civile est dotée de 27 colonnes mobiles, 257 engins de lutte contre les incendies et pas moins de 14840 éléments tous gardes confondus, appelés à être mobilisés pour luter contre les feux de forêt. Il faut savoir aussi, que plus de 495 unités d'intervention de la Protection civile disposent d'un massif forestier dans leur secteur d'intervention.

Enfin, il est important de signaler que la prévention et l'intervention sur les feux de forêts se basent sur l'alerte rapide et les premières interventions, ainsi que sur la coopération des habitants aux alentours de ces forêts.