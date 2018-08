LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE PALIER PRIMAIRE Le cartable des élèves se remplira

C'est à partir de la quatrième année que la charge commencera à s'intensifier, avec pas moins de 15 cahiers et 10 livres

A trois semaines de la rentrée scolaire, le ministère de l'Education nationale communique la liste des fournitures scolaires indispensables aux classes du palier primaire. Nouria Benghebrit a, dans ce contexte, appelé les directions de l'éducation à garantir aux catégories démunies livres, cahiers et autres articles, pour l'entame de l'année scolaire, le 5 septembre prochain.

Il est ainsi porté à la connaissance des parents d'élèves ayant des enfants scolarisés en préscolaire que ces derniers doivent être munis, dès le premier jour, de trois cahiers, de crayons de couleurs, une trousse...pour les livres, la liste indique que les livres liés aux activités de langue arabe et aux mathématiques se vendent à 160 DA.

En ce qui concerne les classes de première année primaire, les élèves devront avoir à leur disposition quelque cinq cahiers de 32 et 96 pages.

Aussi, ils auront besoin de six livres des différentes matières qui leur seront enseignées. Pour la deuxième année, il sera nécessaire d'avoir à portée de main neuf cahiers, en plus d'un cahier de travaux pratiques grand format, ainsi que six livres dont le prix global est de 860 DA. Tandis que les élèves de troisième année doivent acheter 11 cahiers et neuf livres à 1650 DA. C'est à partir de la quatrième année que la charge commencera à s'intensifier, avec pas moins de 15 cahiers et 10 livres dont le prix est fixé à 1 650 DA. Idem pour les élèves de cinquième année, pour lesquels on exige 16 cahiers et

12 livres vendus à 2 520 DA. A côté de cela, le département de l'éducation a tenu à exiger dans sa liste, que les tabliers d'écoliers qui sont obligatoires, soient de couleur rose pour les filles et bleue pour les garçons.

Concernant les enfants les moins nantis, Nouria Benghebrit a assuré que les directions relevant de son secteur veilleront, bon gré mal gré, à répondre à tous les besoins de cette frange de la société. Ils se verront, toutes classes confondues, ainsi offrir tous les articles nécessaires, afin qu'ils soient sur le même pied d'égalité que le reste de leurs camarades. En plus de les ravitailler en fournitures scolaires, une somme de 3000 DA leur sera accordée, a indiqué le département de Benghebrit. Une allocation qui concernera quelque trois millions d'élèves issus de familles défavorisées.

La première responsable du secteur a, par ailleurs, rappelé que la rentrée scolaire pour les administrations centrales est prévue pour le 29 août prochain, tandis que les enseignants seront attendus au niveau de leurs établissements scolaires respectifs, le 2 septembre prochain. Viendra ensuite le tour des élèves, le 5 du même mois, qui devront rejoindre les bancs des écoles.