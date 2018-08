BOUIRA trompeuses apparences

Par Abdenour MERZOUK -

Les fêtes ne sont plus comme avant. Le mariage, qui par le passé était célébré dans le strict respect des moeurs et traditions, s'est occidentalisé. La robe blanche, la salle, les cortèges... sont autant de signes qui ont banni les anciennes manières. La mariée couverte d'un burnous, qui quittait le domicile familial sous le bras du père, du grand-père, de l'oncle ou du cousin est désormais embarquée par l'heureux élu avec qui elle s'installe à l'arrière, dans une belle voiture souvent louée. Même si toutes les unions sont scellées dans les mosquées et officialisées par un imam qui lit «la Fatiha» ces occasions n'ont rien à voir avec l'esprit de cette union. Nos ancêtres considéraient le mariage comme une union sacrée entre deux familles, deux tribus. Les deux «tourtereaux» sont chouchoutés parce qu'ils concrétisent ce voeu de voir deux familles s'unirent pour le bien et pour le pire. De nos jours et avec l'évolution «l'affaire» est ficelée par les deux amoureux et à peine consumée, les problèmes surgissent et le dénouement se fait à la barre du tribunal. Heureusement que la majorité des unions arrive à dépasser ce cap. Les cérémonies et les célébrations aussi ont subi un grand lifting. «L'organisation d'un mariage dans un appartement est une chose difficile. L'exigüité, l'incommodité poussent les gens à recourir aux salles.» La déclaration est celle d'un père qui vient juste de marier son fils. Le phénomène s'est depuis quelques années généralisé. Saisissant cette aubaine, beaucoup ont reconverti des appartements en salle. Même si à un moment les pouvoirs publics ont décidé de mettre de l'ordre en établissant un cahier des charges pour pareille activité, certains ont bravé l'interdit et ont continué à exercer une fonction très rentable sur le plan financier. Malheureusement, bon nombre de ces salles n'offrent pas une garantie élémentaire de sécurité. Sans issues de sécurité, avec des escaliers exigus et non conformes, des cuisines au départ prévues pour les préparations quotidiennes, des sanitaires parfois inexistants, sans parkings extérieurs... ces établissements accueillent à chaque occasion des centaines de personnes. Devant la forte demande, il faut réserver la place des mois avant la date de célébration, les propriétaires revoient chaque année les prix à la hausse. Le pouvoir de l'argent, la concurrence, «les dires des uns et des autres»..., ont amené les familles à recourir aux salles, aux invitations à l'aide de cartes où parfois il est clairement mentionné «sans enfants». Ce qui était l'apanage des richissimes familles occidentalisées tend à se généraliser et à devenir un geste banal. Des villageois se déplacent jusqu'au chef-lieu de wilaya pour louer une salle et y célébrer un mariage. La location de ces lieux coûte en moyenne entre 170.000 à 250.000 DA avec pour unique prestation la photographe qui se charge d'éterniser l'évènement. Les composants du repas sont à la charge du locataire. Le propriétaire de la salle met de l'ordre. Il installe les invités à sa manière. Il délègue des filles pour surveiller et parfois dicter leur loi. L'esprit communautaire d'antan où la famille, les voisins, les proches se mobilisaient chacun apportant son grain de sel est désormais au registre de l'oubli. Le recours aux motocycles pour entourer la mariée tend à se généraliser. Un autre phénomène vient de voir le jour, il s'agit des feux d'artifice. Coûtant en moyenne 10.000 DA le kit, ces feux de Bengale illuminent les cieux pour donner des couleurs à la circonstance, mais parfois pour attirer les regards. Les cortèges aussi ont subi une réelle transformation. Comme la «valeur» du marié s'évalue au nombre de voitures, la file s'allonge mettant en péril des vies humaines. Comme l'occasion est propice pour se faire remarquer, des jeunes n'hésitent pas à slalomer, à faire de la vitesse pour attirer l'attention d'une jeune fille. Le hic dans cette affaire reste la passivité des adultes, mais aussi de ces agents de la sécurité en fraction qui ne daignent même pas intervenir. Le diktat des femmes est visible à l'intérieur de la salle où la mariée est auscultée des heures durant. Sa coiffure, son défilé de mode, en moyenne sept robes différentes à porter entre un thé et un gâteau. Même ses maraines sont soumises aux mêmes exigences. Les commentaires, les critiques sont l'unique souci pour de nombreuses invitées. Au regard de tout cela, on se demande ce qui reste des unions scellées entre nos pères et nos mères. Fini le temps d'un succulent couscous qui réunissait les voisins, les parents, les amis, en un mot le village. Fini aussi l'ère de la discrétion où seul l'intérêt des mariés, des familles primait. L'époque où les plus âgés étaient installés au-devant de la scène pour imposer leur sens, leur sagesse a laissé place à un temps où les jeunes insoucieux imposent leurs idées. Les sommes colossales dépensées, les exigences de plus en plus inabordables, la crise du logement, le chômage sont autant d'obstacles qui poussent les jeunes à retarder l'échéance et à espérer un jour trouver l'âme soeur sur Facebook, YouTube, Twitter...