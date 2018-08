SIDI BEL ABBÈS Il se saoule et poignarde sa femme

Par Hasna YACOUB -

Toutes les raisons qui pourront être, au cours de l'enquête, découvertes ne justifient nullement le geste meurtrier commis par ce père de famille. Ce dernier a choisi l'alcool comme refuge à ses déboires avec son épouse mais au lieu qu'il noie sa colère, cette dernière va resurgir de plus belle avec l'effet de l'alcool. Il décide alors, dans un moment où la réalité se confondait avec l'illusion, de guetter la mère de ses deux enfants, à l'extérieur de la maison familiale. Dès que l'occasion s'offre à lui et se sentant hardi sous l'effet de l'alcool, il entre dans le domicile familial et poignarde sa compagne de 26 ans, la laissant noyée dans son sang.

Les services de sécurité de la ville de Tlagh, un village tranquille sis à une cinquantaine de kilomètres au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont rapidement arrêté le meurtrier, dans un état d'ébriété avancé.