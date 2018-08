AÏD EL ADHA 4325 opérateurs assurent la permanence à constantine

Par Ikram GHIOUA -

La direction du commerce au niveau de la wilaya de Constantine, a rendu public son plan d'action durant la période de l'Aïd El Adha pour assurer une permanence au profit des citoyens. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la direction du commerce, a fait foi d'entreprendre une série de mesures en maintenant ouvert durant l'Aïd 4325 commerces sur l'ensemble de la wilaya durant les 21, 22,23 et 24 août. La permanence doit assurer ainsi la disponibilité de plusieurs produits de première nécessité, à savoir l'alimentation, fruits et légumes, lait, pain, carburant et autres services. La direction du commerce note à cet effet, que les commerces concernés par ces mesures sont 1203 commerçants de fruits et légumes, 188 boulangeries, quatre boulangeries industrielles, 1080 multiservices, pour les produits laitiers quatre commerçants et 10 marchés de gros en fruits et légumes. La liste des opérateurs en exercice durant cette période sera affichée au niveau des communes pour permettre aux citoyens de couvrir leurs besoins. La direction du commerce, souligne dans son communiqué la disponibilité d'un numéro vert 10-20, 24h/24 pour les citoyens désirant plus d'informations.

Le même communiqué ne manquera pas d'avertir que les commerces doivent reprendre leurs activités dès le troisième jour de l'Aïd relativement à la loi 8-18 datant du 10/6/2018 article 3. La réglementation doit être respectée selon la même source, dans le cas contraire, des sanctions seront exprimées et appliquées à l'encontre des contrevenants.