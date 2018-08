LES FOLLES DÉPENSES DU MARIAGE : ANNABA Les luxes d'une fête

Par Wahida BAHRI -

Le spectacle est aussi dans la rue

Autrefois la célébration se déroulait modestement dans les maisons, où les proches, les amis et les voisins s'entraidaient pour faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui on assiste à une tout autre façon de procéder à la célébration des mariages. A Annaba, bien que les traditions soient jalousement conservées, il demeure néanmoins que la touche moderne à eu le dessus. Comme un effet de mode, à chaque célébration de mariage on introduit un nouvel élément: menu spécial, soirée dansante en bord de piscine, maquillage oriental, traiteurs, serveurs et autres. Le rituel additif intègre l'usage et sera reproduit dans les mariages suivants. Ces nouvelles normes ajoutées aux anciennes font que le mariage représente aujourd'hui un réel investissement. Les familles supportent souvent cette charge financière. Mais lorsque ceux-là n'ont pas les moyens, ils optent pour une célébration moitié/moitié entre les deux parents du futur couple, pour se permettre un mariage de luxe! Il y a des traditions que le modernisme n'est pas parvenu à détrôner. Le hammam, le henné, la tasdira, cette dernière étape que seule la machta peut mettre en valeur à travers un habillement purement traditionnel. Très à la mode, ce maquillage de star, vient allonger la facture des dépenses. Ce rituel coiffure et maquillage fait tourner à plein régime les salons et les instituts de beauté à Annaba. En été, les salons de coiffure ne désemplissent pas. Le service commence tôt le matin, pour ne s'arrêter que très tard. Pour une coiffure de mariée, il faut compter entre 8 000 et 15 000 DA. Plus les soins de peau, le maquillage libanais, la pose de faux ongles, de faux cils, tatous... cet autre rituel peut aller jusqu'à 50.000 DA.

Autrefois célébrés sur les terrasses et dans les maisons, les cérémonies de mariage de «zamane». Si il y'a quelques années les salles des fêtes ont fait une révolution dans les mariages annabis, le cas à quelque peu diminué. Car, ce sont les hôtels qui semblent avoir pris la relève. Cédant aux caprices le plus souvent de leurs progénitures, influencés par les mariages orientaux, libanais notamment, célébrés dans des hôtels en bord de piscines. Pour l'animation de la soirée, les mariés ont le choix entre DJ, orchestre traditionnel et groupes. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'ils font souvent appel à deux sur les trois. Ces chanteurs de fêtes animent des cérémonies de mariages avec un cachet qui peut aller jusqu'à 150.000 DA.

Si la facture de l'achat varie entre 30 et 32 millions de centimes, le traiteur qui, depuis quelques années a remplacé le cuisiner d'autrefois, demande entre 130.000 et 150.000 DA pour le prix du prêt à consommer. C'est pour dire que la célébration d'une féte de mariage à Annaba est devenue un véritable business.

Dans une wilaya comme Annaba, il s'avère que le coût du mariage ne représente pas un frein à sa tenue. Les mariages sont très nombreux et, particulièrement, spectaculaires. D'abord, les salles des fêtes et les hôtels ont globalement remplacé les maisons; rares sont les familles qui n'y ont pas recours. Elles sont une quinzaine à avoir ouvert leurs portes les unes après les autres. Celles-ci permettent d'éviter toute la logistique d'installation ainsi que les corvées de nettoyage. Certains proposent le traiteur et les serveurs, d'autres plusieurs chambres, ou encore, comble du luxe en ce moment, une piscine pour la soirée. De nombreuses salles des fêtes ont dernièrement opéré des travaux d'aménagement pour, faire face à la concurrence des hôtels. Elles affichent complet jusqu'en octobre. Les prix pratiqués varient selon la grandeur et le degré de fonctionnalité de la salle. La moins chère est louée à partir de 100.000 DA et pour la plus chère, il faut compter 160.000 DA, ou encore 320.000 DA, piscine comprise.