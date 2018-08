LIMOUSINES, PARURES EN OR, DOT, HABITS EXTRAVAGANTS... Les folles dépenses du mariage

Le mariage en Algérie n'est plus une histoire d'amour, mais de gros... sous! L'époque du mariage sur le toit des bâtiments, dans les cours des maisons ou sur les placettes du village est révolue! Désormais, c'est dans des salles des fêtes des plus luxueuses aux prix des plus exorbitants que l'on convole en justes noces. On se croirait dans un défilé de Yves Saint-Laurent avec un couple (oui, le couple, car la «tasdira» est maintenant pour les deux, avec certains hommes qui se changent en même temps que leurs femmes) qui essaye des dizaines de tenues avant de parader devant une foule qui les scrute minutieusement, avant de passer à la «moulinette». Petits gâteaux des grands pâtissiers sont servis à la fin de cette exhibition, qui ne durera qu'un petit après-midi ou une petite soirée, mais où plusieurs millions de centimes, voire de dinars vont être dépensés. «Le minimum pour se marier est de 700.000 dinars (70 millions de centimes)», assure Fadila, organisatrice de mariage. «Et je ne parle pas là des mariages que l'on organise qui sont considérés comme des mariages royaux. Eux débutent à partir de 1,2 million de dinars, soit 120 millions de centimes», atteste cette spécialiste en soutenant qu'elle avait eu à organiser des mariages qui ont coûté plus d'un milliard de centimes. C'est 700.000 dinars, où un milliard de centimes ne sont que la partie festive. Le marie doit également penser au «tebek», à la dot, aménagements de la maison... Sans parler d'un loyer d'un an d'avance au minimum (36 millions de centimes en moyenne, Ndlr) pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un logis, ce qui veut dire la majorité des jeunes Algériens.

Une véritable fortune donc pour se dire oui, mais qui, est souvent que pour quelques nuits... Vu qu'il semblerait que plus ces mariages sont grandioses, moins ils durent! Le nombre de divorces est en train d'exploser. Plus de 68.000 cas ont été enregistrés en 2017. Laïd est l'un d'eux. Ce commerçant s'est marié en grande pompe. Il a mis les grands moyens pour sceller l'union avec sa dulcinée qu'il fréquente depuis plus de 8 ans. Il a ainsi dépensé près de 200 millions de centimes pour son mariage. Un véritable conte de fées qui n'aura duré que... deux mois! Le couple qui a pris son temps avant de se marier a vite divorcé, ne laissant à Laïd que les yeux pour pleurer. Ce n'est malheureusement pas le seul mariage qui prend fin aussi vite et qui coûte aussi cher. L'argent n'est donc absolument pas garant du bonheur d'un couple... Bien au contraire, souvent les mariés se ruinent dans ces fêtes des «m'as-tu-vu». Au final, la vie de couple commence en étant surendetté.

C'est le début des problèmes... Une frénésie des dépenses qui fait que les jeunes se marient de plus en plus tard, ou jamais! «Je n'ai pas les moyens de me marier, et vu ce que cela coûte je n'aurais jamais les moyens», répondent ces jeunes désespérés. Certains ont, par contre, décidé de prendre le taureau par les cornes et se révolter contre ce conformisme qui les empêche de s'unir sans laisser un bras au passage. Ils ont décidé de dire «stop» et faire face à la pression de la société avec des mariages d'une simplicité déconcertante. «Ni parure ni dot ni salle des fêtes et encore moins de «tasdira.» Un petit dîner avec les proches, de la musique et on fait la fête», assurent Sami et Manel qui doivent prochainement sauter le pas. Ce couple, dont les parents ont pourtant les moyens pour un grand mariage, d'ailleurs ils ne cessent de leur mettre la pression, veulent dépenser le minimum dans le respect de la tradition. Un retour aux sources pour un mariage pour tous...